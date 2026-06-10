El incendio de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, alcanza las 3.500 hectáreas afectadas: el Infoca aumenta el despliegue para intentar controlarlo

El incendio declarado en el paraje de Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, se complica. La Agencia de Emergencias ha tenido que desalojar a más de 300 personas aunque muchos han podido ya volver a sus domicilios. Al mismo tiempo, conforme ha ido pasando la mañana ha aumentado el despliegue que alcanza ya los 23 medios aéreos, trece camiones autobomba y más de 360 efectivos terrestres.

De momento, se mantiene la preocupación en la Junta de Andalucía ante la evolución del viento que puede ser determinante para un fuego de "enorme complejidad". De hecho, hasta el momento se han visto afectadas más de 3.500 hectáreas lo que lo convierte en el mayor incendio de la temporada.

Es un incendio “muy complicado”, condicionado desde su inicio por un viento intenso de componente noroeste, con rachas de entre 35 y 40 kilómetros por hora, y por una elevada carga de combustible fino y compacto, principalmente matorral, según explicó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en una entrevista en Canal Sur Radio. Esto provocó una rápida propagación de las llamas.

No obstante, desde la Junta de Andalucía subrayaron a primera hora de la tarde que no hay peligro para las poblaciones más cercanas como Gibraleón o San Bartolomé. De hecho, buena parte de las personas desalojadas han podido volver de forma progresiva a sus domicilios una vez que se ha garantizado la seguridad.

La situación se complicó por la tarde lo que obligó a desalojar a 26 familias de la urbanización Venta de Los Cazadores en Gibraleón así como al corte total al tráfico de la carretera N-431 en este mismo término municipal.

Estas circunstancias provocaron, según Sanz, una rápida expansión del fuego, con una tasa de crecimiento de hasta 100 hectáreas por hora. En las seis primeras horas, el incendio llegó a calcinar unas 600 hectáreas, lo que obligó a reforzar el dispositivo y a mantener durante la noche los trabajos para tratar de contener su avance.

Durante la madrugada, las tareas se han centrado especialmente en impedir que la cabeza del incendio alcanzara zonas con mayor carga vegetal. No obstante, el consejero ha indicado que la cabeza del flanco izquierdo ya ha superado el río Odiel, por lo que el objetivo principal a primera hora de la mañana es frenar y acotar el avance en esa zona.

Los desalojos han afectado a un total de 302 personas, de las cuales 272 han sido realojadas en domicilios de familiares, allegados o particulares, mientras que una treintena permanecen alojadas en el pabellón habilitado. Las zonas donde se ha llevado a cabo estas medidas son Huerta de la Torre (40 personas), zona de viviendas junto al cementerio (35), urbanización Aguas de Verano (160 de unas 70 viviendas), Finca El Cabezo (22), zona de Agua Lobos (41) y zona de la Cantera (4).

El fuego evoluciona hacia Gibraleón

El incendio se ha asentado en una parte en dirección a la cuenca y avanza hacia el sur, en dirección al término municipal de Gibraleón. En esa zona, el fuego recorre áreas de eucalipto leñoso, lo que puede reducir la velocidad de propagación, pero aumenta la intensidad de las llamas y complica las labores de extinción.

El dispositivo afronta además otra dificultad añadida en el flanco izquierdo, ya que a partir de las 16.00 horas podría producirse un cambio de viento que agravaría la evolución del incendio. Los equipos de extinción permanecen pendientes de esa posible variación meteorológica para reorganizar los trabajos sobre el terreno.

Desalojos preventivos en San Bartolomé de la Torre

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, término municipal en el que ahora se concentra buena parte del incendio, ha informado de que 365 personas han sido desalojadas de manera preventiva de urbanizaciones, fincas y de la barriada de El Cementerio.

Desde el 112 se ha indicado que algunos vecinos ya han podido regresar a sus viviendas, mientras que otros se han desplazado a casas de familiares y amigos. Una treintena de personas permanece en el Polideportivo Municipal de San Bartolomé de la Torre, habilitado para atender a los afectados por la emergencia.

Fase de emergencia desde la tarde del lunes

La fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca permanece activa desde las 17.05 horas de este lunes por la dimensión del incendio. La primera de las numerosas llamadas de aviso al 112 se recibió sobre las 13.00 horas, alertando de un fuego en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22.

El dispositivo desplegado por EMA Infoca ha contado con un importante operativo terrestre y aéreo. Durante la jornada del lunes llegaron a intervenir hasta 19 medios aéreos, que se retiraron con la llegada del ocaso, mientras los trabajos continuaron durante toda la noche con medios terrestres.

El Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) está instalado en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

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Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha activado el Plan Territorial de Emergencias de ámbito Local (PTEL) ante la evolución del incendio y las medidas preventivas adoptadas en el municipio.