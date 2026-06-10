Julia Otero habla sobre su cáncer: "Cumplo pronto los 5 años, la frontera en la que puedes darlo por curado"

A pesar de que no es habitual que se prodigue en eventos y photocalls, la ocasión lo merecía, y Julia Otero no se ha perdido este martes la gala de los Premios 'Maga de Magas' que otorga 'El Español' y que están considerados los Pulitzer españoles para recoger su reconocimiento a 'Mejor creadora de opinión' del año.

Una cita muy especial en la que la locutora, que continúa al frente de 'Julia en la Onda' en Onda Cero todos los fines de semana, se ha sincerado como nunca sobre su salud tras el cáncer de colon que le diagnosticaron en febrero de 2021, confesando que a pesar de que está totalmente recuperada no quiere cantar "victoria" hasta que se cumplan los cinco años que marcarán su alta oncológica definitiva el próximo septiembre.

"Vengo muy poco por Madrid, últimamente apenas viajo y mi vida social es cero, pero he roto esa norma sagrada que le prometí a mi oncólogo para estar aquí. Algún que otro premio ha caído y los agradezco enormemente, aunque cuantos más premios recibes, más obligado te sientes a estar a la altura de lo que esperan de ti, ¿no? Son una palmada en la espalda, pero también es verdad que en nuestro trabajo como periodistas lo que ganas en toda una vida lo puedes perder en un solo día, de modo que no te dan ninguna garantía de futuro. Te dicen hasta aquí, hasta aquí lo ha hecho usted bien. La premiamos por esto, esto y esto. Pero lo que pase a partir de mañana, depende obviamente de mis propios códigos éticos y deontológicos" ha expresado.

Hablando de cambios a nivel profesional, Julia ha comentado dos de los adiós más sorprendentes e inesperados de las ondas, el de Carlos Alsina y el de Angels Barceló: "No esperaba que mi compañero desistiera porque ha sido él el que ha decidido dejar las horas informativas para hacer el magazine. Hay gente que no se lo cree. Yo os puedo garantizar que es así. Quiere vivir más tranquilo. No lo esperaba. Y tampoco esperaba que Ángels Barceló dejara el 'Hoy por Hoy' porque sigue siendo la líder indiscutible de la radio española en el prime time. Bueno, son pequeñas sorpresas que en el caso de Alsina, entiendo y en el de Angels no, o como mínimo lo que entiendo, me gusta poco. En todo caso aplicaré el beneficio de la duda para la próxima temporada. Bueno, en este momento me resulta inquietante que una líder de audiencia desista de seguir. Me parece muy elegante por parte de ambas partes, pero bueno habrá que ver y sobre todo creo que Aimar Bretós es un muy buen periodista" ha afirmado con la sinceridad que la caracteriza.

Respecto a cómo se encuentra de su enfermedad, la periodista confiesa que "esperando que llegue septiembre, porque en septiembre cumplo cinco años y ya sabéis que es un poco la frontera, los cinco años, la frontera en que puedes dar por curado determinados cánceres, al menos el mío". "Entonces, esperando como agua de mayo que llegue septiembre y de momento sometiéndome a revisiones cada tres meses, que pasan muy rápido y que generan una inquietud y una ansiedad" ha reconocido.

"No es un alta definitiva, no, cuando te pilla un oncólogo no te da el alta ni que lo maten, o sea, no, no, las altas tardan mucho en darle, pero digamos que a los 5 años se marca una frontera en que probablemente, pues, me diga que las posibilidades de tener otro cáncer sean las mismas que tú, o que cualquiera de nosotros" ha explicado emocionada.

"Yo creo que para mí haberlo contado todo desde el principio con los márgenes de discreción que siempre me han caracterizado, porque nunca he contado nada de mi vida, pero en este caso yo creo que sí, yo creo que compartirlo ha hecho que haya muchas personas que se sientan acompañadas. Y la verdad es que fue una apoteosis de cariño, de fuerza, de ánimos que no olvidaré nunca. Y eso también te alimenta y también te ayuda a seguir adelante" ha revelado.

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Como asegura, "la familia es mi gran pilar. La familia es la que está en primera línea de fuego y la que no te suelta de la mano. Eso es así en todos los casos. Y los que no tienen ese entorno amable en el que apoyarse, no me puedo imaginar la cruz, el calvario que deben vivir. Pero, en efecto, la familia está ahí". "Mi hija estaba, cuando me diagnosticaron, estaba a un mes de hacer el examen MIR, que es un examen muy exigente, ya sabéis, y bueno, pues fíjate el tiempo que ha pasado, que ya es cirujana vascular, desde hace 15 días, desde hace 15 días" ha presumido orgullosa, aprovechando la ocasión para reivindicar mejoras salariales para los médicos.