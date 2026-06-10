La RAE alerta sobre uno de los errores ortográficos más comunes entre los españoles: la confusión entre "a ver" y "haber"

Es, sin duda, uno de los errores y las dudas más frecuentes entre los españoles: la confusión entre "a ver" y "haber". "Haber si vienes hoy", "haber qué pasa"... La Real Academia Española (RAE) quieren poner fin a estos fallos ortográficos como una catedral y explica con detalle cuándo se usa cada una de las formas.

"Aunque 'a ver' y 'haber' se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura", comienzan diciendo. "A ver" se trata de la secuencia constituida por la preposición "a" y el infinitivo verbal "ver". Ejemplo: "Vete a ver qué nota te han puesto".

Como expresión fija, presenta distintos valores y usos. El primero: en tono interrogativo, se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. El segundo expresa, en general, expectación o interés por saber algo y va normalmente seguida de una interrogativa indirecta: "A ver cuándo nos dan los resultados".

El tercero se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle u ordenarle algo: "A ver, ¿has hecho lo que te dije?". Otro significado es el que equivale a claro o naturalmente, como aceptación de algo que se considera inevitable: "Pero ¿al final os vais? —¡A ver! Si no lo hacemos, perdemos el dinero de la reserva".

También se utiliza a ver delante de una oración introducida por la conjunción si, expresa, bien expectación, curiosidad o interés, a veces en forma de reto; bien temor o sospecha; bien deseo o mandato: "¡A ver si adivinas lo que estoy pensando!".

En muchos de estos casos la secuencia a ver puede reemplazarse por veamos, lo que pone de manifiesto su relación con el verbo ver y no con el verbo haber: "A ver con quién aparece mañana en la fiesta [= Veamos con quién aparece mañana en la fiesta]".

El uso de haber

Por su parte, haber puede ser un verbo o sustantivo. Como verbo, explica la RAE, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjugación: "Haber venido antes". También se emplea como infinitivo del verbo impersonal que denota la presencia o existencia de lo designado por el sustantivo que lo acompaña: "Parece haber un chico esperándote en la puerta".

Como sustantivo, por su parte, haber es masculino y significa, en general, conjunto de bienes o caudales de una persona: "Su haber era más bien escaso".