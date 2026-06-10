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La RAE se pronuncia sobre el uso cada vez más frecuente del lenguaje inclusivo: "Escribir 'los ciudadanos y las ciudadanas' o 'los niños y las niñas' es artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico"

La Real Academia Española pide incluso evitar estos desdoblamientos que "van contra el principio de economía del lenguaje"

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. / EFE

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Alejandra Carreño

Hablar incluyendo los dos géneros, lo que viene a ser el lenguaje inclusivo, es una tendencia en alza en los últimos años. Sobre todo, en el ámbito político. Hoy en día se escucha en casi cualquier discurso público "Los ciudadanos y las ciudadanas", "los niños y las niñas", "los y las estudiantes", "los trabajadores y las trabajadoras"... Pero, ¿qué dice la Real Academia Española (RAE) de este tipo de desdoblamientos usados en nuestra lengua?

Su posición es muy clara: "Aún no siendo incorrectos, sí son en la mayoría de los casos artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico". Y lo razona: "No debe olvidarse que en los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no se usa solo en referencia a los individuos de sexo masculino (valor específico), sino que puede usarse también para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos (valor genérico o inclusivo): 'Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto'".

La mención explícita del femenino solo se justifica, según la RAE, "cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto". Un ejemplo: "El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad". "La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos", añade.

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"Abarca a todo el conjunto"

La RAE dice más: "El uso genérico o inclusivo del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino/femenino. En cambio, el género femenino es el término marcado y, por ello, se refiere en exclusiva a referentes de sexo femenino. Así pues, para aludir a un grupo mixto, con independencia del número de individuos de cada sexo que lo integren, ha de usarse el masculino gramatical, que es la forma que puede abarcar a todo el conjunto. Así, se dirá los alumnos para referirse a un grupo formado por varones y mujeres, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones".

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