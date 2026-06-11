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Visita del papa León XIV

Los periodistas nacionales e internacionales: “Arguineguín ha sido el punto álgido de toda la gira por España”

Los profesionales de la comunicación coinciden en que la visita del papa a Gran Canaria ha sido la más importante de toda España

El papamóvil durante su recorrido por Las Palmas de Gran Canaria

El papamóvil durante su recorrido por Las Palmas de Gran Canaria / ANDRES CRUZ

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Alberto García Saleh

Las Palmas de Gran Canaria

“Arguineguín ha sido el punto álgido de la visita del papa León XIV a España” . Así lo comentaban los profesionales de los medios de comunicación que cubrieron la visita del Sumo Pontífice a Gran Canaria. Todo ellos pudieron redactar sus crónicas en el colegio San Ignacio de Loyola, que se convirtió en un auténtico centro neurálgico para el trabajo de los periodistas nacionales e internacionales.

A eso de las 14.00 horas, redactores, cámaras, presentadores o fotógrafos fueron abandonando progresivamente el aula habilitada en el centro del barrio de Vegueta para dirigirse al Estadio de Gran Canaria. Desde allí salieron las diferentes guaguas y lanzaderas de forma progresiva.

Opiniones unánimes

Poco antes de la partida, todos eran unánimes en opinar que la de Gran Canaria había sido la parada más importante de todas. El periodista Alfons Luna, de la Agencia France Press, reconoció que en el país vecino “hay mucho interés en el Papa y la primera visita europea, porque este viaje era un momento significativo del pontificado”. A lo que añadió que había una gran expectación sobre todo lo que dijera aquí, y "León XIV no ha defraudado”

El ecuatoriano Jaime Vizcaíno, de Vatican News, indicó que desde la sede central de la Iglesia Católica habían mandado dos grupos de trabajo. Uno hizo el recorrido Madrid-Gran Canaria y otro el de Barcelona-Tenerife. “Ha sido un despliegue muy grande, porque esta visita tiene una dimensión internacional”, dijo. “Y todos sus mensajes han sido importantísimos, sobre todo el de Arguineguín sobre la gente más vulnerable”.

Un acontecimiento mundial

Quique Robles, de Iglesia Noticias, periódico digital que acaba de empezar y que informa de acontecimientos de la iglesia que pasan en el mundo, reconoció sentirse sorprendido “por la gran cantidad de fieles que tiene el papa en esta isla”. Y por el modo en que León XIV "fue duro" en su primer discurso en la Isla.

José Ramón Navarro Pareja, del ABC, también reconocía que el de Arguineguín ha sido el acto fundacional del viaje, aunque se haya producido casi al final de la gira. “Lo que motiva el viaje del papa es precisamente este homenaje. Y, a partir de ahí, se ha ido a Madrid y Barcelona”. Pero, en su caso, no lo ve extraño “porque esta visita estaba ya pensado en la época de Francisco”. Sin embargo, también añade que “la de Cibeles me pareció importante desde el mensaje público de la fe católica. Y el de congreso también tenía muchas claves”.

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Finalmente, Ana Sosa, de la televisión pública portuguesa, también destaca el discurso de Arguineguín “con el tema de la inmigración como un reproche a Europa”.

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