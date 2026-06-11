Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Visita del pontífice a España

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del Papa a Arguineguín

Pedro Sánchez también se acercó a las familias migrantes y cogió a un bebé durante el encuentro del Pontífice en Gran Canaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coge un bebé durante un encuentro del Papa León XIV con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coge un bebé durante un encuentro del Papa León XIV con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín. / Alejandro Barrosa / ACFI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El papa León XIV no fue el único que dejó una imagen de cercanía con bebés en Arguineguín. Durante el encuentro del Pontífice con familias migrantes y entidades de acogida en Gran Canaria, Pedro Sánchez también protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada al coger a un bebé entre los asistentes.

El momento tuvo lugar este 11 de junio en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde unas 1.800 personas recibieron al Papa en un acto marcado por la emoción, la acogida y la fuerte carga simbólica de este enclave para Canarias.

La otra imagen con bebés que dejó la visita del Papa

La presencia del papa León XIV centró todas las miradas en Arguineguín, pero no fue la única figura institucional que se acercó a las familias y a los niños durante el acto.

Pedro Sánchez saludó a varias personas congregadas en el muelle y acabó cogiendo a un bebé, una imagen de tono cercano que se produjo en plena visita del Pontífice a las realidades de acogida de migrantes en Canarias.

Noticias relacionadas

La escena conectó con uno de los momentos más habituales en este tipo de encuentros papales: el contacto con familias, menores y bebés. Pero, en esta ocasión, el gesto no quedó reservado únicamente al Papa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
  4. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  6. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Quedarse

Sorteo Bonoloto del jueves 11 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 11 de junio de 2026

Nacho Cuesta, confía en que Oviedo pueda retomar pronto el concurso de ideas de La Vega

Nacho Cuesta, confía en que Oviedo pueda retomar pronto el concurso de ideas de La Vega

Así fue la manifestación en Cangas del Narcea para exigir unas carreteras dignas

Así fue la manifestación en Cangas del Narcea para exigir unas carreteras dignas

Gijón presenta una feria de Begoña con figuras y toreros jóvenes: "Ni un país inventa sus tradiciones, ni un gobierno puede frenar su cultura popular"

Gijón presenta una feria de Begoña con figuras y toreros jóvenes: "Ni un país inventa sus tradiciones, ni un gobierno puede frenar su cultura popular"

"Asturias, negra y criminal": la región explora el crimen literario con un libro que reúne a 39 autores

"Asturias, negra y criminal": la región explora el crimen literario con un libro que reúne a 39 autores

Una nueva pelea con una quincena de internos implicados agrava la crisis en el centro de menores de Sograndio (Oviedo)

Una nueva pelea con una quincena de internos implicados agrava la crisis en el centro de menores de Sograndio (Oviedo)

La Curtidora organiza un encuentro online entre empresas sobre inteligencia artificial

La Curtidora organiza un encuentro online entre empresas sobre inteligencia artificial
Tracking Pixel Contents