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La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para dejar Barcelona rumbo a Gran Canaria

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa en Gran Canaria

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S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

El Papa visitará desde este jueves Gran Canaria y Tenerife con una agenda marcada por los encuentros con migrantes, la dimensión pastoral y las celebraciones religiosas multitudinarias. La estancia de León XIV en Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se produjo uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantuvo con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, lo que sirvió para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluyó también una visita a la Abadía de Montserrat, fue la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se ofreció una misa solemne en la basílica a la que asistieron los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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