Siete Palmas recibe con una gran ovación al papa León XIV antes del comienzo de la misa

Los fieles reciben al papa León XIV en el Estadio Gran Canaria escasos momentos antes de dar comienzo al acto central: la misa. El pontífice llegó sobre las 18:00 horas Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, donde realizó un recorrido en papamóvil por la zona anexa. Allí se encuentra la fanzone donde cientos de personas han estado durante varias horas calentando motores con conciertos en directo.

Una marea de camisetas blancas y guaguas rebosantes de gente se dirigieron a la zona durante horas, donde aguardaron el ansiado encuentro. Mientras el estadio se iba llenando progresivamente de fieles, la fanzone acogió un amplio repertorio de música en directo.

Amplio repertorio de conciertos

Algunos de los artistas que han prestado sus voces e instrumentos para el acto son Yeray Rodríguez, Domingo 'El Colorao', Javier Cerpa, Cristina Ramos o Hakuna, pero si hay una agrupación que logra despertar pasiones entre el público isleño es Los Gofiones. Tal y como cuentan entre bambalinas, para ellos es un honor que sus melodías sirvan como antesala para la misa del pontífice, del que suscriben su mensaje de paz y solidaridad.

Al son de su repertorio, que es un canto a la canariedad y la fraternidad con un final parrandero, van sumándose cada vez más asistentes con abanicos en mano, gorras en la cabeza y algún que otro paraguas que, a diferencia de lo que muchos esperaban, les ha servido para todo lo contrario: hacer de parasol. Pero el calor no es excusa para disfrutar del momento, como bien saben hacer Carmen, Gloria, Natalia y Celia. Este grupo de amigas esperan con ansias poder ver al papa en persona y, mientras tanto, bailan en corro para celebrar el momento.

Unión de personas diversas

Allí se encontraban también la italiana Gaia y el argentino David. Apenas se conocieron unas pocas horas antes, en la cola para recoger sus pulseras, pero ya bailan juntos al son de las canciones que sirven de antesala para la misa del pontífice en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque ambos tienen ciertas reservas sobre la institución de la iglesia, reciben con entusiasmo lo que consideran un evento histórico para las Islas. Gaia no se considera católica, y David asegura serlo tan solo por la tradición familiar.

Su entusiasmo por el encuentro está ligado a los valores de paz y unión que predica el papa, sobre todo en lo que concierne a las migraciones, y que ejemplican con su caso: dos desconocidos de dos países diferentes que han estrechado lazos en Canarias a raíz de este evento. Eso no quita que tengan algunas críticas hacia la institución eclesiástica y algunos de sus alegatos: "El papa debería tener ovarios para dar ciertas opiniones. A lo mejor en 500 años tendremos una papisa y habrá que ver cuál es su opinión".

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Con cámara en mano y un público internacional en directo, Gaia documenta para su blog personal la jornada de conciertos.