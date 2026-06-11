Visita a Canarias
El papa León XIV llega al muelle de Arguineguín
El papa León XIV entra al muelle de Arguineguín entre aplausos de miles de personas congregadas en los alrededores
El papa León XIV ha sido recibido entre aplausos por las miles de personas congregadas en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde tendrá lugar un encuentro con realidades migrantes y entidades sociales vinculadas a la acogida y la defensa de los derechos humanos.
A su llegada, y acompañado de la música, el sumo pontífice saludó a las principales autoridades presentes antes de dirigirse al espacio habilitado para el acto. Durante el recibimiento, varios asistentes desplegaron banderas de distintos países de origen de las personas migrantes presentes en Canarias, entre ellas la de Senegal, uno de los países con mayor incidencia en los flujos migratorios que alcanzan el Archipiélago a través de la ruta atlántica.
La visita del papa sitúa el foco internacional sobre el fenómeno migratorio y, especialmente, sobre la realidad que viven las Islas como una de las principales puertas de entrada a Europa por vía marítima.
La elección del muelle de Arguineguín como escenario de este encuentro tiene una fuerte carga simbólica. El lugar, que durante la crisis migratoria de 2020 se convirtió en un emblema de las dificultades de acogida en las Islas, acoge ahora un acto centrado en la memoria, la dignidad y la necesidad de seguir poniendo a las personas en el centro del debate migratorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones