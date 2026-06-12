Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

En Directo

Iglesia católica

La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para la última jornada de su viaje en Tenerife

El Rey despide este viernes al Papa junto a Torres, Saiz y Clavijo en Tenerife

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

El Rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.

La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Una vez terminado el acto, el Papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
  6. Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
  7. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
  8. Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza

Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo

Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo

El nuevo Avilés arranca por una de sus estrellas: un jugador clave, cerca de renovar

El nuevo Avilés arranca por una de sus estrellas: un jugador clave, cerca de renovar

Pipo Prendes llena el CMI de El Llano con un concierto íntimo marcado por la emoción y los recuerdos

Pipo Prendes llena el CMI de El Llano con un concierto íntimo marcado por la emoción y los recuerdos

Rosa Luxemburgo vuelve a cobrar voz en El Llano de la mano de María José Capellín

Rosa Luxemburgo vuelve a cobrar voz en El Llano de la mano de María José Capellín
Tracking Pixel Contents