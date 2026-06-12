El furor por el eclipse desata la pasión por la ciencia en España: la astronomía se convierte en 'best seller' y las exposiciones se expanden por todo el país

En tan solo dos meses, España presenciará un evento astronómico único que en estas tierras no se vislumbra desde hace más de un siglo. El furor por el tan ansiado eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, el primero del aún más esperado 'trío ibérico' de eclipses que se vivirán en los próximos años, ha desatado una espectacular oleada de interés por la ciencia detrás de este fenómeno y, sobre todo, por las maravillas del universo. Según explican varias editoriales a EL PERIÓDICO, los libros sobre el eclipse están agotando ya sus primeras ediciones, la astronomía se están convirtiendo en 'best sellers' y cada vez hay mayor interés por la divulgación espacial. En todos los rincones del país se están inaugurando centenares de exposiciones, charlas y talleres sobre el eclipse y, tal y como relatan varias entidades implicadas, ya son muchas las actividades que agotan entradas.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este fenómeno es el éxito editorial de los libros sobre este fenómeno. Según explica Javier Zaldúa, director de la editorial geoPlaneta, la prueba más clara de que "los eclipses están de moda" es que el primer libro que sacó su sello sobre el eclipse, coordinado por Rafael Bachiller, se agotó rápidamente y que, gracias a su éxito estelar, ya ha tenido que sacar una nueva edición. También habla de furor editorial Antonio Cuesta, director de Guadalmazán, quien afirma que el libro que publicaron sobre el eclipse bajo la batuta de Moncho Núñez está causando furor entre los lectores y ahora destaca entre los más vendidos de su sello. "La gente quiere entender qué es lo que ocurre durante un eclipse y descubrir historias relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura que permitan apreciar mejor este fenómeno", sostiene el editor quien, además, explica que esta pasión por aprender más también está impulsando la venta de libros relacionados con otros campos de la astronomía y la astrofísica.

"La gente quiere entender qué es lo que ocurre durante un eclipse y descubrir historias relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura que permitan apreciar mejor este fenómeno" Antonio Cuesta — Guadalmazán

La fascinación por el eclipse también ha inspirado una oleada sin precedentes de exposiciones, charlas y talleres sobre astronomía en toda España. Según los datos recogidos por el Ministerio de Ciencia en su web sobre el 'trío de eclipses' ya hay más de 200 actividades registradas en todo el país y "cada día se están añadiendo más".

En Cataluña, la Conselleria de Recerca contabiliza ya más de un centenar de actividades y propuestas educativas en la web eclipsicatalunya.cat y todo apunta a que la cifra irá a más en las próximas semanas conforme se acerque la fecha del evento. En Barcelona, el RACAB ha desplegado una estelar exposición sobre eclipses. En Cantabria y Pontevedra se están organizando talleres para niños para fabricar cajas estenopeicas. En La Coruña hay un ciclo de actividades para ver los eclipses a través del cine. En Segovia se hablará de astronomía y transhumancia. En Teruel hasta se está organizando un festival astronómico llamado 'Ekleipisis fest'.

Actividades para niños y mayores

La red de museos de la Fundación La Caixa ha desplegado un ambicioso programa de actividades, charlas y talleres en Barcelona, Madrid, Zaragoza y La Palma. En la ciudad condal, CosmoCaixa ha realizado ya charlas con casi un centenar de asistentes y, además, ya trabaja en talleres con escolares y casales de verano que cuentan ya con más de 90 grupos inscritos. En Madrid, la investigadora Alba Vidal Gardía, del Observatorio Astronómico Nacional, consiguió vender más de 300 entradas a su curso sobre el eclipse. En La Palma, fueron casi 200 los asistentes que se sumaron a una charla de la misma investigadora para entender mejor este fenómeno.

Según explican los responsables de estas iniciativas, todo apunta a que estas cifras irán a más en los próximos meses ya que se prevé el despliegue de más actividades conforme se acerca la fecha del ansiado eclipse.

En Cataluña se están organizando talleres para acercar el eclipse a personas con discapacidad visual y traducir este espectáculo en sonidos

En entusiasmo por el eclipse también se ha convertido en una oportunidad para acercar la ciencia a nuevos públicos. En Cataluña, por ejemplo, el Institut de Ciencies de l’Espai (ICE-CSIC), está llevando a cabo un proyecto para acercar a este fenómeno a personas con discapacidad visual de distintos centros de la ONCE o centros ocupacionales del territorio. Según explican los responsables de esta iniciativa, ya se está trabajando en el reparto de dispositivos auxiliares para transformar las variaciones de luz del eclipse en sonido para que las personas ciegas puedan vivir este acontecimiento.

Los investigadores de este centro barcelonés también se están volcando en ofrecer curso a profesores de primaria y secundaria para que estos puedan explicar a sus alumnos las maravillas de ese fenómeno y, en algunos casos, hasta están cediendo en préstamo a las escuelas un equipo de telescopios solares para que los niños puedan observar las manchas solares. En total, según explican los responsables del centro, se calcula que estas actividades ya han llegado a más de 5.000 personas.

"El trío de eclipses es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo que somos una potencia científica en astronomía y astrofísica" Diana Morant — Ministra de Ciencia

Son muchas las voces que sostienen que la llegada del eclipse podría ser un enorme catalizador para la ciencia española. Tanto para llevar la divulgación a nuevos públicos como para impulsar más investigaciones y, cómo no, presumir de los investigadores españoles que lideran el estudio del universo.

"El trío de eclipses es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo que somos una potencia científica en astronomía y astrofísica. Muestra de ello, el hecho de que en estos momentos España se sitúa como el séptimo país del mundo en publicaciones científicas sobre estas áreas", afirma la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien defiende que este acontecimiento también podría en despertar vocaciones científicas entre las millones de personas que el próximo 12 de agosto vivirán la magia del primer eclipse solar total en España en más de un siglo.