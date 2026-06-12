ESTATUTO MARCO
Mónica García, ante la nueva huelga de médicos: "La llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades"
La ministra de Sanidad insiste en que, en el último Consejo Interterritorial, se pusieron sobre la mesa las medidas que están reivindicando los profesionales
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a insistir este viernes, antes de que el lunes arranque una nueva huelga nacional de médicos, en que "la llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades". En la presentación del balance del Plan Veo, García se ha referido a la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del miércoles, que terminó sin acuerdos ante la oposición de las comunidades a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los médicos que, del 15 al 19 de junio, vuelven a parar para mostrar su rechazo el texto.
"El Ministerio ha hecho su parte, ha cumplido su compromiso de abordar la reforma laboral sanitaria más ambiciosa que se puede abordar desde las competencias estatales. Ha puesto encima de la mesa y ha agitado el avispero: la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que lleva pendiente desde hace 23 años. Es una carrera de relevos y se lo pasamos a las comunidades, porque son las comunidades las que tienen que materializar esas condiciones laborales", ha afirmado.
Medidas concretas
De hecho, ha añadido, en el último Consejo Interterritorial, "lo que pusimos sobre la mesa son las medidas que están reivindicando los profesionales, que no tienen que ver con cosas abstractas, que tienen que ver con cosas concretas. Reducir la hora de la guardia, tener mesas propias para el diálogo y la participación de los médicos, tener 35 horas de jornada ordinarias... ".
"Todas esas materializaciones de lo que emana del Estatuto Marco, es competencia de las comunidades autónomas. Tan es así que las comunidades autónomas se negaron a participar en ese Consejo Interterritorial porque decían que es una competencia suya", ha insistido la titular de Sanidad.
Reivindicaciones legítimas
Ha subrayado que han sido las comunidades "las que ya han pactado las medidas que llevamos el otro día al Consejo Interterritorial, que ya las cumplen algunas de ellas, y que son las que pueden desatascar esas reivindicaciones legítimas de los profesionales de trabajar mejor, con mejor calidad, menos horas, jornadas menos exhaustivas, guardias que no son de 24 horas...".
"Esto es hablar menos de quién tiene la culpa y ponernos a trabajar todos en lo que de verdad interesa. Y es que estamos en un momento en que hay dos desafíos. Uno es un desafío demográfico, de tensión de nuestro sistema sanitario con un aumento de la demanda, a pesar de que tenemos más profesionales y más presupuesto que nunca. Y el otro es cómo hacemos eso, esa transformación de nuestro sistema y de la demanda mientras mejoramos las condiciones laborales. Invito nuevamente a las comunidades a que se sumen a ese reto", ha zanjado.
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