El papa León XIV lanza en Tenerife un mensaje en favor de la integración de los migrantes

La integración de los migrantes es una tarea común de las personas que llegan y de las sociedades que acogen. Este fue el mensaje que el papa León XIV lanzó este viernes 12 de junio en Tenerife, la última escala de su viaje apostólico a España que se ha convertido en un día histórico para Canarias. Una jornada que cerró su visita no sin algún que otro contratiempo, ya que su partida tuvo que retrasarse varias horas debido a problemas técnicos en al avión que debía trasladarlo a Roma. Durante su primera intervención en la isla en el centro de acogida de Las Raíces, ubicado en el municipio de La Laguna, el pontífice sostuvo que la migración puede ser una ocasión «de enriquecimiento mutuo entre los pueblos».

Durante el día, el pontífice recaló también en el centro de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, donde fue recibido por miles de tinerfeños que se agolparon en las calles para poder, al menos, verlo pasar en alguno de los pequeños recorridos que realizó por ambas ciudades. Y en cada parada, el papa reiteró su mensaje. Pidió a quienes llegan buscando una vida mejor, jugandose la suya propia en el mar, que se integren, que aprendan la lengua, respeten las leyes y participen en la vida común. Y a quienes los reciben, que favorezcan una verdadera integración para poder desarrollar un proyecto de sociedad común que dejar a las nuevas generaciones.

La visita a Las Raíces fue la primera parada del santo padre en Tenerife. En la actualidad acoge a 700 usuarios, pero años atrás dio respuesta a la atención de miles de personas en los peores momentos de la crisis migratoria. Llegó pasadas las 9:30 –hora local– procedente de Gran Canaria, donde el jueves tuvo el primer encuentro con la sociedad canaria. En un viaje marcado por la visibilización el drama migratorio –en una región a la que llega una de las rutas más mortíferas del mundo, que ha convertido el Atlántico en un auténtico cementerio sin lápidas– León XIV cumple el deseo de su antecesor, el papa Francisco I, que expresó en múltiples ocasiones su anhelo de viajar al Archipiélago para sensibilizar sobre esta realidad.

Sin fronteras

El papa fue recibido en el aeropuerto de Tenerife Norte por el presidente canario, Fernando Clavijo y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acompañados por el resto de autoridades. Al recibimiento protocolario en el aeropuerto le precedió la visita a Las Raíces, donde pudo conocer de primera mano el testimonio de dos de los migrantes que residen allí. «Que las fronteras no se conviertan en muros de indiferencia», clamó una de las intervinientes, que recordó que quienes quieren llegar a Europa vienen de países en guerra, quebrados por la pobreza y donde la falta de oportunidades les obliga a marcharse. «Venimos con objetivos fáciles como trabajar y cuidar a nuestra familia», sostuvo Taiwo Oluwatobi, el otro joven nigeriano que contó su testimonio a Robert Francis Prevost.

El papa se dirigió entonces a los asistentes, –migrantes que se encuentran en el centro de acogida, pero también personal y autoridades–, en francés, para favorecer la comprensión por parte de quienes proceden de países africanos donde se domina este idioma. Convirtiendo el encuentro, casi, en un diálogo íntimo entre su Santidad y quienes quiso que se convirtieran en los verdaderos protagonistas de su visita: los migrantes.

León XIV recordó que «todos somos emigrantes» y resaltó el papel que los misioneros, entre los que destacó al Hermano Pedro y José de Anchieta –misioneros del Archipiélago y únicos santos canarios– que emigraron a Latinoamérica con el «único equipaje de la fe».

Mensaje de corresponsabilidad

Desde allí y con algo de retraso, el papa se trasladó al centro de La Laguna donde tuvo otro encuentro con personas que trabajan en la acogida e integración de personas migrantes. Un lugar en el que pidió a las sociedades receptoras que respeten la historia de quienes llegan. «La acogida abre la puerta», pero «la integración ayuda a cruzar el umbral», señaló el pontífice, quien advirtió que integrar no significa borrar la identidad de quien llega ni crear «mundos paralelos» sin contacto real.

De nuevo, habló en favor de la integración cuando sostuvo que su ausencia es un «naufragio silencioso», porque estas personas quedan en situación de extrema vulnerabilidad en una tierra que no es la suya, sin red y sin ningún tipo de apoyo. León XIV denunció a los traficantes de personas y a quienes instigan y se benefician económicamente a través de las rutas migratorias peligrosas, como la que llega hasta Canarias. Y también recordó a los miles y miles de migrantes que han perdido la vida en el mar persiguiendo su sueño de llegar a Europa escapando del hambre, la miseria y los conflictos. «Cada muerte en cada una de las rutas es un fracaso para la sociedad», insistió.

Una Europa que ha dado la espalda al fenómeno y que también recibió alguna crítica por parte del jefe de la Santa Sede durante su visita a Canarias, en la que recordó que «la dignidad humana no entiende de pasaportes, ni de fronteras». Y lo hizo en un momento en el que acaba de entrar en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que amenaza con convertir a Canarias en una tierra no de acogida, sino de retención, al tratar de contener a las personas que llegan en las fronteras más alejadas del continente.

Paseo en papamóvil

Tras este encuentro, el pontífice visitó el Obispado de la Diócesis Nivariense –sede la iglesia en la provincia tinerfeña– y se dio el primer baño de masas de la jornada durante el paseo que realizó por las calles de La Laguna, donde fue recibido por miles de tinerfeños que desde bien temprano habían cogido sitio para no perderse la histórica visita del papa a la ciudad.

El jefe de la Santa Sede puso rumbo después a Santa Cruz de Tenerife, donde tenía previsto oficiar una misa multitudinaria que pondría punto y final a su viaje apostólico a España. Pero antes de llegar a la explanada del puerto donde se celebró el oficio, León XIV recorrió en papamóvil las principales calles de la ciudad en las que se agolpaban feligreses y no tan devotos para ver aunque fuera de forma fugaz al pontífice en uno de los días que quedará marcado en rojo para la historia de Canarias.

Con más de una hora de retraso sobre el programa previsto, el papa hizo su entrada en el recinto donde se iba a oficiar la homilía. Una misa a la que acudieron más de 35.000 personas que esperaron desde muy temprano la llegada del pontífice. Durante la eucaristía, que suponía el broche de oro a su visita a España, el papa quiso contrastar la realidad de una isla como Tenerife, que cada año recibe a millones de turistas y, al mismo tiempo, es el destino de miles de personas que arriesgan su vida en el mar buscando su porvenir. «Qué importante es no reducir todo al comercio y al beneficio», recalcó y mandó también otro mensaje a los canarios: «abran a todos este mar de amor».

Una vez finalizada la eucaristía, la comitiva puso rumbo de nuevo al aeropuerto de Tenerife Norte desde donde el papa se despidió de la isla, arropado por el rey Felipe VI y una comitiva de autoridades. Entre ellas, se encontraba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que momentos antes de que el pontífice se subiera al avión le dio las gracias «por todo, de todo corazón», resumiendo con sus palabras el sentimiento de miles de canarios por su histórica visita al Archipiélago.

Problemas técnicos

Sin embargo, su regreso a Roma no ha estado exento de algún pequeño traspiés que ha obligado a retrasar su marcha de la isla. Una vez el papa y toda la comitiva ya había subido el avión de Iberia que debía trasladarlo Italia, la compañía ha comunicado que existían problemas técnicos. El rey Felipe VI ha subido a la aeronave para acompañar al papa y llevarlo de nuevo al aeródromo tinerfeño para aguardar la resolución de los mismos. El monarca desde ese momento ofreció a León XIV el Falcón del Gobierno de España que le había trasladado a él hasta Tenerife para que pudiera volver a la Santa Sede. Y, aunque en un principio el pontífice ha rechazado el ofrecimiento, una vez la compañía confirmó que el avión no podría repararse en ese momento y tendrían que enviar otra aeronave desde Madrid, Prevost ha aceptado viajar en él. Diez minutos antes de las 18:00 horas, hora canaria, el rey y algunas autoridades han vuelto a acompañar al papa al nuevo avión, en el que ha realizado el viaje de vuelta, poniendo punto y final a una visita de siete días a España.