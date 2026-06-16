Una abogada demanda a un hotel por fotocopiar su DNI: "Veremos que pasa"

Seguro que te ha pasado: te alojas en un hotel y para hacer el chek in te piden el DNI para fotocopiarlo. Una abogada española ha denunciado por este práctica a un hotel del sur de Gran Canaria ante la Agencia Española de Protección de Datos por considerarlo ilegal. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales: "Han escaneado mi DNI con la excusa de estar obligados a remitirlo a la Guardia Civil. Veremos a ver qué pasa".

Y es que, según coinciden los expertos, la Agencia Española de Protección de Datos ya está poniendo multas por ello, al vulnerar la protección de datos. El abogado Samuel Parra, explica que, cuando llegas a la recepción del hotel, te pueden pedir el DNI para copiar los datos, pero en ningún caso pueden fotocopiarlo o escanearlo.

En el caso de Wallapop, la aplicación de compraventa, el abogado señala que a veces uno de los compradores te puede pedir el DNI porque dice que no se fía de tí, aunque en la mayoría de estos casos Parra asegura que "suele ser una estafa". En Airbnb, el dueño del apartamento el que suele pedir el DNI también por correo electrónico o por mensajería electrónica. El abogado explica qué podemos hacer en el caso en el que tengamos que enviar nuestro DNI por estos métodos. Una forma es pixelar algunas partes del DNI como nuestra cara, el nombre de nuestros padres o la dirección, porque son detalles que no aportan nada, pero por otro lado invalidan el DNI en el caso de que quiera utilizarse para una estafa.

Otra opción es ponerle una marca de agua que cruce todo el DNI, incluso esta marca con el texto para lo que se ha solicitado, por ejemplo: "COPIA DEL DNI PARA ARRENDADOR DE AIRBNB". En este caso, al estafador "le será mucho más difícil eliminar la marca de agua". Una última opción que también funciona es enviar nuestro DNI en blanco y negro, porque este tipo de copias no es aceptado por los bancos, con lo que será más difícil estafarnos.

La alerta de la Guardia Civil

En este sentido, la Guardia Civil recuerda que nunca debemos compartir nuestro documento de identidad en color, sino que hay que hacerlo en blanco y negro. Y lo más importante, pixelar dos elementos clave. "Seguro que lo has hecho alguna vez: te piden una foto de tu DNI para un trabajo o una compraventa y lo envías", señala un agente en las redes sociales de la Guardia Civil. Así, sin más, sin pensar en los peligros, que son muchos. "Tu fotografía la pueden utilizar para abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo y utilizar los datos para cometer una estafa", continúa diciendo el mismo agente.

¿Qué hay que hacer entonces? Siempre enviar una copia en blanco y negro. Eso lo primero. Y lo segundo pixelar. "Hay que pixelar la foto y la firma o fecha de validez", avisa la Guardia Civil.