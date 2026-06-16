Guerra entre la DGT y las autoescuelas: Tráfico las acusa de haber inflado las listas de espera de exámenes

Tambores de guerra en el entorno de los exámenes de conducir. Las listas de espera de alumnos que que han de sacarse el práctico son el centro de la última polémica entre DGT y el sector de las autoescuelas. Las últimas llevan meses quejándose de un tapón. Desde Tráfico, por su parte, acusan a los centros de formación de haber inflado las cifras, atendiendo a los resultados de un plan extraordinario que ya se ha llevado a cabo en varias provincias.

Se trata del Plan de Refuerzo Operativo (PRO), que se estrenó en Lleida el 16 de mayo y que ya se ha llevado a cabo en Navarra, Almería y Palma de Mallorca. Consiste en habilitar un sábado en la capital de cada una de estas provincias para que los alumnos preparados para subir puedan examinarse. Para ello, la DGT pone a disposición de la jornada a examinadores de todas partes de España y no fija un límite de exámenes a realizar.

Divergencia significativa

El primer balance del plan por parte de Tráfico ha concluido que "los resultados obtenidos muestran una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad", y que "las magnitudes difundidas sobre las supuestas listas de espera no reflejan el número real de alumnos en condiciones inmediatas de examinarse".

Para ello, se basan en los datos: "En el caso de Navarra se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas estaban esperando para poder presentarse, mientras que, en el caso de Lleida, la cifra ascendió a 312 de los 5.000 que, según datos de las propias escuelas estaban preparados para hacer el examen práctico".

Prosiguen señalando que "la misma situación se ha producido en Almería, con 630 presentados, de los 8.000 que ya estaban preparados para examinarse según las autoescuelas y en Palma de Mallorca, donde los presentados apenas superan los 400, más concretamente 407, de los 8.000 alumnos que supuestamente ya estaban listos para examinarse".

Las magnitudes difundidas sobre las supuestas listas de espera no reflejan el número real de alumnos en condiciones inmediatas de examinarse. DGT — Dirección General de Tráfico

Sin preparar

Desde la DGT también creen que muchos de los alumnos que supuestamente engrosan esas listas, aún no están preparados para subir a examen. Algo que apuntan desde la prueba piloto: "En Lleida se presentaron 312 alumnos de los 315 previstos inicialmente. El porcentaje de aptos fue del 46,15 %, una cifra que representa un descenso en relación con el 51,71 de aprobados registrada en los cuatro primeros meses de este año, en los 3.473 exámenes de circulación Clase B realizados en la provincia"

El resto de jornadas, prosigue Tráfico, ha confirmado esta tesis: "En Navarra, de los 275 alumnos presentados a la prueba práctica del permiso de conducción del permiso B los pasados 9 y 16 de mayo, 164 de ellos han aprobado y los 111 restantes, se deberán volver a examinar tras no haberlo superado. Desde comienzo de año la Jefatura Provincial de Tráfico ha realizado 11.389 exámenes de conducir, entre teóricos, destreza y circulación y el porcentaje de aptos apenas supera la mitad de los que se presentan. En Almería, de los 630 alumnos presentados, el 70% (440) fueron aptos y en Baleares, de los 407 presentados, más de la mitad no superaron el examen (210) y tendrán que volver a examinarse".

Enfado de las autoescuelas

El enfado entre las autoescuelas es monumental. Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) contestaron a la publicación de la DGT con un duro comunicado en el que consideran "contradictorio sostener que las denuncias realizadas por las asociaciones de autoescuelas carecen de fundamento cuando la propia Administración ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario de refuerzo".

Las autoescuelas reprochamos a la DGT su profunda deslealtad hacia el sector y el perjuicio que esta situación ocasiona a los ciudadanos, que tienen problemas reales para acceder al permiso CNAE — Confederación Nacional de Autoescuelas

El sector afirma que "En las reuniones mantenidas entre CNAE y DGT, tanto antes como durante la puesta en marcha del Plan PRO, la Confederación advirtió a Tráfico de que, para que esta medida funcionase, era imprescindible incluir no solo los exámenes para la obtención del permiso B, sino también las pruebas de vehículos pesados y motocicletas, así como examinar en los centros desplazados, y no únicamente en las capitales de provincia".

Prosigue el comunicado recordando que "una vez conocido el desarrollo inicial del plan, CNAE trasladó a la DGT que los datos que iban a obtener no reflejarían el problema real y constituirían únicamente una “fotografía” incompleta de la situación. Tras la nota de prensa publicada por Tráfico, la patronal de las autoescuelas confirma su hipótesis y reprocha a la DGT su profunda deslealtad hacia el sector y el perjuicio que esta situación ocasiona a los ciudadanos, que tienen problemas reales para acceder al permiso".

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Concluye la Confederación pidiendo "soluciones urgentes y no parches", y defendiendo la veracidad de los datos aportados: "la DGT ha esgrimido los datos de alumnos presentados bajo este plan extraordinario para sugerir que la demanda real es muy inferior a la que venimos denunciando desde las asociaciones. Rechazamos categóricamente esta conclusión. El número de aspirantes examinados a través de esta vía no demuestra una falta de alumnos en lista de espera, sino la ineficacia del propio Plan PRO".