Luis Miguel, ingresado en Nueva York

“El triunfo de una mujer normal”, dice Candela Peña que así es el suyo. La actriz acaba de estrenar serie en Netflix y da entrevista a “Lecturas”, que le dedica la mayor parte de la portada. Además: Shakira tiene su cuota de protagonismo por su actuación en la inauguración del Mundial; la Sagrada Familia está de aniversario; y Julia Otero celebra la familia, “es lo que te sostiene”.

Exclusiva para “Semana”, que publica que Luis Miguel está ingresado en un hospital en Nueva York. La revista asegura que ha afrontado una delicada operación, pero que se recupera bien. Irene Rosales se ha ido a la playa con su pareja, ajena a las criticas de su ex, Kiko Rivera. Hay un balance de la exitosa visita del Papa a España y un repaso a las parejas de los jugadores de la selección española.

En “Hola” entrevistan a Patricia Pardo y Christian Gálvez, presentadores de uno de los actos de León XIV en Madrid. Hablan de su fe y de su relación, que salvó a ambos. También “salvó” el rey Felipe al Papa en su accidentado regreso a Roma: la revista cuenta cómo fue el incidente y cómo el monarca le facilito su avión para el viaje. La Infanta Cristina se va de Ginebra y se instala en Barcelona.

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“Diez Minutos” dedica su portada a Cristina Pedroche, por Ibiza con sus padres, sus hijos y su marido Dabid Muñoz, que abrió restaurante en la isla. Hay también repaso a las “Wags” dedica los futbolistas de la selección y a dos “royal”: la Reina Letizia, que lució músculo en su visita a la Feria del Libro; y a Kate Middleton, que exhibió estilo en el Trooping the Colour o, lo que es lo mismo, el cumpleaños (por adelantado) de su suegro el rey Carlos III.