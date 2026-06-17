Renfe pone a la venta los billetes del Verano Joven para jóvenes con rebajas del 50% y 90%

Renfe ha puesto a la venta este miércoles los billetes para que jóvenes de entre 18 y 30 años, ambos inclusive, puedan viajar con descuentos este verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, tras la aprobación de la cuarta edición del Verano Joven el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Estos descuentos incluyen rebajas del 50 % en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo), Avant y larga distancia, con un máximo de descuento de 30 euros por billete, así como 90 % de descuento en los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico, según ha informado la operadora en un nota.

Asimismo, los jóvenes contarán con una rebaja del 50 % en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe y ofrecerá un código de descuento del 100 % a los miembros de Más Renfe para comprar un billete por cada dos viajes realizados.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado en la página web del Verano Joven un formulario para que los jóvenes con nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea con residencia legal en España, puedan registrarse.

El registro debe realizarse al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete, y los interesados pueden inscribirse a través de certificados electrónicos cualificados, como el sistema Cl@ve, o introduciendo el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y el número del DNI, junto a la fecha de validez, o del NIE, junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE o de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), así como la nacionalidad y el municipio de residencia.

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El código de descuento, compuesto por el número de DNI o el NIE y conjunto de caracteres, se envirá al teléfono móvil o al correo electrónico, y será válido para todo el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.