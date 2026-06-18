Los dermatólogos, sobre el acné: "La isotretinoína, el antiguo 'Roacután', sigue siendo el tratamiento más eficaz"

"La isotretinoína sigue siendo hoy en día el tratamiento más eficaz para el acné moderado-severo y continúa siendo el estándar de referencia". Lo sostiene la doctora María Ángeles Martín Díaz, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital público Universitario Infanta Leonor-Virgen de la Torre (Vallecas, Madrid). Se trata de un fármaco que se usa desde principios de los años 80 y que ha cambiado de forma drástica el tratamiento del acné, dicen los especialistas. Pese a su eficacia, no está exento de efectos secundarios, advierten.

El fármaco se ha comercializado durante años bajo la marca comercial 'Roacután', la más conocida. La que más nombran los jóvenes y adolescentes porque son muchos los médicos que, cuanto les atienden en consulta, siguen utilizando ese nombre para referirse al más conocido tratamiento anti-acné. En realidad, aclara a EL PERIÓDICO la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ya no se comercializa desde 2009. Actualmente, hay 20 presentaciones comercializadas en España con isotretinoína pero con otras denominaciones comerciales.

El fármaco reduce la glándula sebácea, disminuye inflamación y evita la formación de nuevas lesiones

Precisamente en estos días, avanza la AEMPS, y en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), el organismo está elaborando una recomendación dirigida a optimizar el tratamiento antibiótico en pacientes candidatos a tratamiento con isotretinoína. Es decir, aquellos que, además de tomar este medicamento también toman antibióticos para combatir el acné porque así se lo recomiendan los especialistas.

Pautas individualizadas

La isotretinoína, coinciden los dermatólogos, sigue siendo el tratamiento que actúa de forma más potente sobre los principales mecanismos del acné: reduce la glándula sebácea, disminuye la inflamación y evita la formación de nuevas lesiones.

"Lo que sí ha cambiado en los últimos años es nuestra manera de utilizarla. Actualmente, tendemos a pautas más individualizadas, con dosis más bajas y tratamiento más prolongado, lo que mejora mucho la tolerancia, y reduce los efectos secundarios sin perder eficacia", señala la doctora Martín Díaz.

"Actualmente, tendemos a pautas más individualizadas, con dosis más bajas y tratamiento más prolongado, lo que mejora mucho la tolerancia" María Ángeles Martín Díaz — Jefa de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor-Virgen de la Torre

"Continúa siendo el tratamiento fundamental y más eficaz para el acné moderado- severo, pero también la usamos cada vez más en formas leves pero persistentes que no responden a tratamientos convencionales", incide.

Efectos adversos

La respuesta terapéutica a este tipo de medicamentos depende de la dosis y varía en cada paciente, abundan los especialistas. Admiten que son tratamientos que tienen efectos secundarios. Los más frecuentes son sequedad de labios y piel, sensibilidad cutánea, fotosensibilidad o alteraciones como hepatotoxicidad o alteraciones de lípidos que controlan mediante seguimiento.

El punto más importante es evitar el embarazo durante el tratamiento por su efecto teratógeno, advierten los especialistas. "Actualmente, trabajamos con conceptos mucho más modernos de microdosis terapéutica, utilizando dosis ajustadas al peso hasta tres veces menores de lo que se empleaba hace años, así como pautas intermitentes con días de descanso para mejorar la tolerancia y limitar efectos adversos", indica el dermatólogo Adrián Alegre.

"Sigue siendo un fármaco que debe ser manejado siempre por un dermatólogo experto, con seguimiento estrecho y adaptación individual de cada pauta", añade.

Factores desencadenantes

En el tratamiento del acné es fundamental tener presente la edad, el sexo, el estado gestacional, los tratamientos previos y las expectativas del paciente. "Es relevante indagar en potenciales factores desencadenantes (exposición solar, frío, sudoración, tabaquismo, nutrición, hábitos de sueño, dieta, actividades deportivas) para intentar corregirlos", abunda el doctor Francisco Ortiz desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

"Por lo tanto, el abordaje hay que individualizarlo. En muchos casos hay un componente hormonal importante, por lo que además de los tratamientos tópicos clásicos (retinoides, antibióticos o ácido azelaico), recurrimos a terapias sistémicas como anticonceptivos hormonales o fármacos antiandrógenos", añade.

Nuevas terapias

En novedades en este campo de la dermatología, en los últimos años se ha avanzado en tratamientos más específicos y mejor tolerados, señalan los especialistas. Se están investigando nuevos tratamientos con fármacos antiandrógenos, biológicos, probióticos o vacunas contra el 'cutibactirum acnes', enumera el médico de familia.

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En cuanto a las distintas tecnologías basadas en luz o en láser "pueden tener un papel complementario en casos concretos, pero en la actualidad no tienen un papel establecido en las guías dermatológicas", finaliza por su lado la doctora María Ángeles Martín.