Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de junio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de junio de 2026, ha estado formada por los números 01, 10, 13, 25, 27 y 38. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6452737, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  4. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  5. La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: 'Se espera que venga mucha gente

La Corredoria se queda sin mercadillo este sábado por las fiestas de San Juan

La Corredoria se queda sin mercadillo este sábado por las fiestas de San Juan

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de junio de 2026

El incendio de varios coches en un parking de Gijón, en imágenes

El incendio de varios coches en un parking de Gijón, en imágenes

Romera alerta sobre el posible estallido de una burbuja económica y el difícil futuro de las pensiones

Romera alerta sobre el posible estallido de una burbuja económica y el difícil futuro de las pensiones

La Escuela de Música llena la plaza de Porlier para cerrar su aniversario

La Escuela de Música llena la plaza de Porlier para cerrar su aniversario

"La Nebrija ha venido para quedarse", afirma la Alcaldesa de Avilés tras el anuncio de la compra de la naves de Balsera

"La Nebrija ha venido para quedarse", afirma la Alcaldesa de Avilés tras el anuncio de la compra de la naves de Balsera

Democratización del riesgo

La planta superior del Mercado del Sur, aún sin proyecto definido, se perfila como espacio de oficinas

La planta superior del Mercado del Sur, aún sin proyecto definido, se perfila como espacio de oficinas
Tracking Pixel Contents