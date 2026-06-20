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Crisis sanitaria

Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios

Sanidad &quot;da por cerrada&quot; la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo.

Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo. / EP

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EP

Madrid

El Ministerio de Sanidad ha "dado por cerrada" la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que ya pueden retomar su actividad habitual.

Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.

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Con la finalización de las cuarentenas, los resultados negativos de las personas en seguimiento y el alta de los dos casos positivos, Sanidad considera concluida la crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius.

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