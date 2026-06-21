Una exconcursante de Operación Triunfo se rompe al recordar el bullying que sufrió de niña: "Te deja una huella y un miedo al rechazo"

Nerea Rodríguez ha dado un paso al frente y se ha sincerado como nunca sobre uno de los capítulos más duros de su vida: el bullying que sufrió durante su infancia. En un discurso muy aplaudido, la cantante ha explicado cómo aquellas experiencias, vividas en una etapa clave del desarrollo, siguen dejando huella años después. Lejos de quedarse en la anécdota, ha puesto palabras a emociones profundas que muchas personas que han pasado por lo mismo reconocen al instante: miedo, desconfianza, sensación de no ser suficiente y temor constante al rechazo.

La artista reconoce que el acoso escolar marca, porque se vive en "unos años muy importantes para el desarrollo del ser humano". Según explica, esas vivencias no solo se quedan en el pasado, sino que pueden transformarse en una inseguridad que se instala en lo más profundo de la personalidad. Nerea habla de un "miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al qué dirán, a la crítica", una especie de alarma interna que se activa ante cualquier situación en la que pueda sentirse juzgada o menospreciada.

En su testimonio, también confiesa cómo ese bullying afectó a su forma de relacionarse, especialmente en el terreno sentimental. Durante mucho tiempo, llegó a pensar que todo podía ser una broma cruel, hasta en situaciones aparentemente normales: "Pensaba que si quedaba con alguien, con un chico que supuestamente le gustaba, me iban a decir que era mentira, que llegaría el día y me dirían que era una broma". Superar esa desconfianza, admite, no fue fácil.

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Pese a todo, Nerea deja claro que hablar de ello forma parte de su proceso de sanación y también de su compromiso con quienes hoy están pasando por lo mismo. Al poner voz a esas heridas emocionales -esa "marca" y esa "huella" que deja el acoso-, la cantante convierte su experiencia en un mensaje poderoso de visibilización y empatía. Su discurso no solo emociona, también abre una conversación necesaria sobre el impacto real del bullying y la importancia de escucharlo, nombrarlo y pedir ayuda a tiempo.