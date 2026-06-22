Tribunales
El Gobierno da un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras para que anule la licencia y permita el derribo del Algarrobico
Requiere al TSJA una reclamación para que en 48 horas remita el acta de la sesión y en 72 se convoque un nuevo pleno
Domingo Díaz
El Gobierno de España ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha pedido al TSJA que requiera al consistorio en un plazo máximo de 48 horas el acta del pleno celebrado la pasada semana, condición esencial para convocar una nueva sesión en la que se pueda aprobar el derribo del Algarrobico.
Además, le pide al tribunal que, una vez se tenga el acta, se dé otro plazo máximo de 72 horas para convocar "una nueva sesión plenaria con el fin de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, S.L".
Igualmente, ha solicitado al TSJA que "advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)". Es decir, se aplicará la sentencia.
En último lugar, el Miteco quiere conocer al responsable o responsables de la remisión de la documentación que se ha requerido. En caso contrario, se presumira que lo son "el secretario y el alcalde del Ayuntamiento de Carboneras".
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