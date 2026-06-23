España envejece con pocos geriatras: solo 2.000 profesionales ejercen en la sanidad pública

Llamada de atención de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) sobre la falta de especialistas que trabajan en la sanidad pública en un país donde casi 10 millones de personas (el 20,4% de la población) tienen hoy más de 65 años, el nivel más alto registrado en la historia. Con datos recabados por EL PERIÓDICO a través de la SEGG, en la sanidad pública trabajan solo entre 1.800 y 2.000 geriatras (16 por cada 100.000 habitantes).

Cifras que, considera el doctor Francisco José Tarazona, presidente de la sociedad médica, hablan de una cobertura geriátrica "insuficiente y desigual". Con comunidades donde los servicios están bien consolidados y otras donde la presencia de la especialidad "aún es limitada o casi inexistente".

Una prioridad

Entre las comunidades con más geriatras, señala el doctor, figuran la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Aragón. En el otro extremo, coloca a Andalucía y País Vasco, "ambas con una situación extrema" porque no cuentan con servicio de geriatría en la sanidad pública y no ofertan plazas MIR. Seguidas de Galicia, Cantabria, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

El doctor Tarazona ha reclamado que el envejecimiento sea declarado prioridad estratégica de salud pública en España. Ha trasladado a las autoridades estatales y autonómicas la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un geriatra para toda la población mayor con independencia del territorio. También mejorar la coordinación sociosanitaria, implementar estrategias de prevención de la fragilidad y la dependencia antes de que aparezcan y aumentar el apoyo institucional a la investigación en geriatría y gerontología.

Lucha contra la fragilidad

Entre las prioridades preventivas que la SEGG identifica como más urgentes figuran la lucha contra la fragilidad, la sarcopenia y el deterioro cognitivo; el uso racional de la medicación para evitar la polifarmacia; y la atención a la soledad no deseada y el aislamiento social, que la sociedad califica de "factores de riesgo tratables". También insiste en que el hospital no siempre es el mejor entorno asistencial y en que conviene trabajar activamente para prevenir hospitalizaciones innecesarias.

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En una colaboración con la Fundación de Ciencias de la Salud, Francisco José Tarazona ha lanzado un mensaje que interpela al conjunto del sistema sanitario: "La prevención debe empezar mucho antes de los 65 años y debe ser una política de Estado". Además, advierte: "la actividad física es el mejor fármaco disponible para enlentecer el envejecimiento".