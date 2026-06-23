Incendio forestal
Interrumpido el AVE y el Cercanías de Sevilla por un incendio que ha afectado al sistema eléctrico de la red: más de veinte trenes parados o retrasados
La incidencia ha dejado bloqueados los AVE entre Sevilla y Madrid y todos los trenes que pasan por la estación de Santa Justa
Redacción
Un fallo del sistema eléctrico causado por un incendio ha provocado la paralización de todos los tres que prestan servicio en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, así como la media distancia y la red de Cercanías de la provincia de Sevilla. La incidencia se ha producido a última hora de la tarde y ha dejado trenes parados en distintos puntos de la red ferroviaria así como retrasos en las salidas. En total hay más de una veintena de trenes afectados.
Según ha informado Adif se trata de una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz. Ha afectado, por tanto, a la alta velocidad, la media distancia y el Cercanías. Por este motivo, se han habilitado ya cambios y anulaciones gratuitas por parte de los operadores. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", apuntan desde Adif aunque de momento no hay plazo para la recuperación del servicio.
Renfe es uno de los operadores afectados por el fallo del suministro eléctrico provocado por el incendio que ha afectado a la red de Cercanías de Sevilla y a la alta velocidad. Desde sus canales en redes sociales ha localizado el fallo en la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz con incidencia en la media distancia y en el cercanías. "Se han habilitados cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados", apuntan desde la compañía.
La incidencia, según ha podido consultar este periódico, ha afectado al menos a una veintena de trenes que se encuentran parados o que sufren retrasos debido a la caída del suministro eléctrico.
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