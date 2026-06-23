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Alerta meteorológica

Dos muertos, uno en Vizcaya y otro en Almería, por la ola de calor que arrasa España

El Servicio Vasco de Salud ha atendido a 44 personas, el doble que el lunes, a consecuencia de las altas temperaturas

Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao este martes.

Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao este martes. / EFE

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EFE

Madrid

Una persona de 90 años ha fallecido por golpe de calor en una residencia de mayores en Vizcaya, ha informado el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.

Además, un hombre de 68 años ha muerto en Almería, también por un golpe de calor. El paciente fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por una dotación del servicio de emergencias 061 en situación de parada cardiorrespiratoria. Las fuentes han señalado que el fallecimiento se ha producido por el efecto de las extremas temperaturas.

44 atendidos en País Vasco

Osakidetza ha atendido este martes a 44 personas -el doble que el lunes- a consecuencia de las altas temperaturas registradas en el País Vasco, en alerta roja por el calor. El Departamento de Salud ha informado, en un comunicado, de que las personas atendidas tienen edades comprendidas entre los 10 y los 90 años.

Veinte de los afectados han sido atendidos sin ser trasladados a centros sanitarios, mientras que 24 han sido evacuados en ambulancia a centros de salud y hospitales, la mayoría sin revestir gravedad. En Vizcaya se han registrado 30 casos, por 14 en Gipuzkoa y ninguno en Álava.

Las autoridades piden prudencia

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, alertó previamente este martes de que en Andalucía se habían registrado tres casos por golpe de calor que estaban siendo atendidos por hospitales o por la atención primaria en las provincias de Córdoba, Cádiz y Almería, donde se ha registrado el fallecimiento.

Durante su intervención, el consejero en funciones alertó a la población andaluza de ser "prudente" frente a la actual ola de calor, cuyas previsiones apuntan a máximas de hasta 44,2 grados en zonas como la campiña cordobesa.

Noticias relacionadas

Entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha gestionado 427 urgencias por patologías vinculadas a las altas temperaturas, de las que 297 han sido atendidas en centros de primaria y 130 por la red hospitalaria.

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