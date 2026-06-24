Altas temperaturas
Catalunya registra cuatro muertes atribuibles a la ola de calor de entre el domingo y el lunes
En el conjunto del Estado la cifra se eleva a 43 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas
El cambio climático ha 'inyectado' hasta 4 grados a la ola de calor que atraviesa Europa y ha aumentado el riesgo de un episodio extremo
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El Periódico
Barcelona
Catalunya ha registrado cuatro muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la ola de calor. Son datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III. En el conjunto del Estado, el número de muertes asciende a 43.
Protecció Civil mantiene el plan Procicat en fase de alerta por la ola de calor que comenzó el domingo y que puede alargarse al menos hasta este miércoles en las comarcas de Ponent. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta el martes a 151 personas con afecciones relacionadas con las altas temperaturas.
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