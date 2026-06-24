Pasando revista en rosa
A Shakira y Carlos Alcaraz les buscan pareja (y parece que se encontró)
Paz Vega pasa página de Orson Salazar
Está el quiosco rosa ávido de parejas del verano y en las portadas apuntan a dos, con muchas ganas pero de momento poca prueba que exhibir, salvo unas fotos. “Lecturas” lleva a primera plana a Shakira, en la cresta de la ola con su gira y la inauguración del mundial, que tuvo una cita por Los Ángeles con el actor mexicano Manuel García-Rulfo. “Diez Minutos” y “Semana” apuntan a Carlos Alcaraz y Ana Mena, con unas fotos de un saludo entre ambos. Él está libre de siempre (que se sepa). Ella acaba de romper con Óscar Casas.
Son solo fotos, pero la imaginación da para mucho y a lo largo del verano que arranca se sabrá sin hay algo más.
“Lecturas” refresca la portada con el baño de Aitana Sánchez-Gijón en Marbella (sin rastro de Maxi Iglesias) y habla de Javi Hoyos, periodista del corazón de moda.
“Semana” entrevista a Pedro Leal, presentador de “Pasapalabra”, que se proclama orgulloso de que nadie le ha “regalado nada” para llegar a donde llegó. Viendo cómo están los tiempos, sí que es para vanagloriarse. Hay fotos del rodaje de la serie sobre Rocío Jurado y otra del Rey y su hija la Princesa de Asturias. Felipe VI y Leonor de Borbón volaron juntos semanas atrás sobre Murcia y el Mediterráneo, con motivo del curso que la heredera realiza en la Academia del Aire de San Javier, de la que se despide estos días.
La misma foto va la portada de “Hola”, donde destacan que era un sueño para ambos, padre e hija, rey y princesa, volar juntos. Paz Vega protagoniza la portada de la revista con una entrevista con la que trata de pasar página de sus meses más amargos con la separación de Orson Salazar. “Quiero ser la directora de la película de mi vida”, dice la actriz, muy animada. Una de las dos únicas bodas del quiosco rosa de esta semana (estamos en plena temporada y lo suyo es media docena como poco) fue la Carlota Cortina, nieta de Alicia Koplowitz. Y hay otra píldora en portada para Ana Boyer, que vuelve al salseo tras haber sido madre por cuarta vez.
En “Diez Minutos” entrevista para la escritora Meghan Maxwell, que presenta novela. Maxwell dice que no se volvería a casar. Sí lo ha hecho Ingrid Sanz, con una boda llena de famosos: su padre es el exfutbolista Fernando Sanz y su madre, Ingrid Asensio, y ella se ha casado con un futbolista. Y para acabar, un clásico: escapada a Ibiza, navegación en yate, buceo, besos salados, arrumacos… Todo a cuenta del actor Álex González y su novia Carla. Feliz verano.
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