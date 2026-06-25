La película más taquillera de los últimos 11 años ya se puede ver en Netflix a partir de este viernes

"Torrente presidente" se estrenó hace unos meses en cines con un éxito arrollador y ya se puede ver en Netflix. Este viernes, 26 de junio, la película con el mejor estreno de los últimos cinco años, llega a la plataforma.

La sexta entrega de la icónica saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, es el mejor estreno en cines de una película española de los últimos 11 años; el mejor estreno de una comedia +16 (cine español e internacional) de la historia en España; y el cuarto mejor estreno de cine español de la historia.

A las pocas semanas de su estreno ya había voces que se preguntaban en redes sociales cuándo podrían ver la película en casa gracias a alguna platafroma. El propio Santiago Segura respondió a los comentarios y anunció que en verano se podría ver en streaming.

¿De qué va Torrente Presidente?

José Luis Torrente, un ex policía, machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política NOX. Torrente persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar, curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza.

"Es una gran sátira política, para partirse de risa y no pensar en nada más", aseguran los asturianos que fueron a los primeros pases en Gijón.

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Las primeras reacciones de los espectadores gijoneses fueron de lo más positivas. “Muy divertida, era lo que esperaba”, reconocía Eva María Gómez nada más salir de la sala de cine. “Hace muchas bromas divertidas, con tema político. Estaba también pensando durante la película que es un humor muy de aquí, seguro que si la ve un alemán no la entiende. Todos los chascarrillos tienen que ver con temas actuales de España”, analizó esta espectadora.