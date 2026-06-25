Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 25 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 25 de junio de 2026, ha estado formada por los números 3, 10, 15, 33, 37 y 40. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6791479, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja