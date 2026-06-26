Fundación Mapfre destina 100.000 euros a los afectados por los terremotos en Venezuela
Dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han sacudido el norte de Venezuela causando, hasta el momento, más de 200 fallecidos y dejando en situación de vulnerabilidad a miles de personas.
Ante esta situación, Fundación Mapfre ha activado su Fondo de Ayuda en Emergencias y va a realizar una donación de 100.000 euros para estar al lado de quienes más lo necesitan y cubrir sus necesidades más urgentes.
La donación se canalizará a través de entidades sociales que trabajan en la zona, con el fin de garantizar que la ayuda llegue de forma directa, rápida y efectiva a las personas.
En una primera fase, los recursos se destinarán a cubrir necesidades urgentes, como el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad en la ciudad de Caracas y en otros municipios del estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos. Posteriormente, la intervención se centrará en apoyar la recuperación de las zonas más afectadas.
En los últimos años, Fundación Mapfre ha activado distintas campañas para ayudar a los afectados en situación de emergencia. Entre ellas, destacan las realizadas recientemente con motivo de las inundaciones de Andalucia, Portugal y la DANA, en Valencia, los incendios de Chile y las inundaciones de Brasil, así como las ayudas llevadas a cabo por el terremoto que asoló partes de Turquía o las destinadas a paliar los efectos del huracán Otis ocurrido en México. Con anterioridad, otros casos significativos fueron las ayudas movilizadas con motivo de la guerra en Ucrania o las realizadas cuando la población de Perú tuvo que hacer frente a las consecuencias del fenómeno El Niño Costero, entre otras.
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