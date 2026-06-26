El Vesu regresa al corazón de Oviedo con la familiaridad de unos fieles que "repiten año tras año"

El corazón de Oviedo volvió a palpitar gracias con un Vesu; el de la vibración de las notas musicales. El festival que suena a nombre de gesto cariñoso arrancó en pleno centro de la ciudad, en el Campillín, donde el espacio principal del programa se instaló en el patio del Colegio Santo Domingo de Guzmán, los Dominicos. Por el recinto –que acogió ayer viernes y hoy sábado las dos jornadas capitalinas antes de la sesión vermú del domingo en Bueño, Ribera de Arriba– pasaron más de medio millar de personas, muchas de ellas "caras conocidas" de las ediciones anteriores de estos conciertos; una familiaridad que "llena de satisfacción" a la organización de un festival donde la gente se reencuentra y "repite año tras año".

Los encargados de dar el pistoletazo de salida en esta sexta edición fueron los "Sobrezero", a última hora de la tarde, en la carpa; mientras algunos seguían el concierto, otros alternaron en las mesas del área descubierta donde se instalaron un puñado de "food trucks" y aprovecharon los últimos rayos de sol.

El amor no tardó en salir adelante. "Pimp flaco" y "Kinder malo", subieron al escenario con su proyecto "Dora black" y abrieron su recital con "Laberinto de amor". El dúo catalán metió al público en materia y lo puso a funcionar. Los asistentes empezaron a bailar y cantar las canciones, que se sabían al dedillo. Uno de los momentos álgidos fue la bajada del escenario de "Kinder malo", bandera de Asturias en ristre, para cantar "Vol. 3" rodeado por un corrillo de fans en el único concierto de la formación programado en 2026, a excepción de otro en Madrid a finales de año.

El Vesu, además de a los asturianos, también atrae a gente de fuera, como a un palentino, Luis Estalayo, que se acercó a ver a sus amigos con la excusa de las actuaciones. "Oviedo mola mucho" y "el festi es un valor añadido", manifestó, admitiendo que "Depresión Sonora" es su debilidad del cartel. Tras "Dora Band", ayer estaban previstos "Snake eyes", "Mujeres" y la dj "Lucía Dilema", listos para dejar el apetito a punto para devorar la segunda jornada del festival, hoy, con "La sonrisa de Julia", "Depresión sonora", "Puño Dragón", "María Arnal" y la madrugada con dj Mediocre.

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"Las Petunias" (13.00 h.); "Denisdenis" (14.00 h.); "La sonrisa de Julia" (19.00 h.); "Depresión Sonora" (20.35 h.); "Puño Dragón" (22.20 h.); María Arnal (00.10 h.) y dj Mediocre.