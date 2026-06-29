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Un tribunal vasco dictamina que la nota de Euskera en la PAU no cuente para matricularse en la universidad

La sentencia solo afecta a los alumnos que acudieron a los tribunales por la cascada de 0,0 en la prueba de Lengua Vasca y Literatura

Alumnos durante el inicio de la prueba de acceso a la Universidad, en Bilbao.

Alumnos durante el inicio de la prueba de acceso a la Universidad, en Bilbao. / ALFREDO ALDAI / EFE

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Olga Pereda

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao ha sentenciado que la nota de Euskera de la PAU -en la que hubo un aluvión de 0 y de notas muy bajas- no cuente para el proceso de matriculación en la Universidad Pública del País Vasco (UPV-EHU). Según publica el diario El Correo, la sentencia solo afecta a las varias de decenas de estudiantes que, representados por un despacho de abogados, acudieron a los tribunales para presentar una demanda y solicitar medidas cautelares.

El tribunal -la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao- considera que hay grietas en el anonimato de los aspirantes. A pesar de que los correctores no saben el nombre ni el centro de los estudiantes que se examinan, sí que conocen el conjunto de colegios que conforman cada tribunal. En el caso del tribunal que puso más ceros, tenía a su cargo una mayoría de colegios concertados del modelo A (con el castellano como lengua principal). Para los jueces, es un argumento suficiente para considerar que no se ha garantizado el anonimato. De ahí que aprueben las medidas cautelares.

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Fuente: El Periódico

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