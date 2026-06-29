Muere a los 27 años la "influencer" Anna Clara Rocha en un accidente de tráfico
La creadora de contenido brasileña chocó contra un poste y su coche quedó volcado
E. P.
Conmoción en Brasil. La "influencer" Anna Clara Rocha ha muerto a los 27 años de edad en un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado domingo 21 de junio en Río de Janeiro. La creadora de contenido chocó contra un poste por causas que se desconocen y su coche, un Fiat Mobi blanco, quedó volcado sobre la calzada.
El accidente tuvo lugar en Volta Redonda, ubicado entre Sao Paulo y Río de Janeiro, donde la creadora de contenido perdió el control de su vehículo, que acabó volteado en la carretera. Los servicios de emergencia la rescataron del habitáculo del vehículo y la trasladaron en estado crítico al Hospital São João Batista, donde finalmente falleció.
No han tardado en llegar las condolencias a sus redes sociales, donde la "influencer" había logrado destacar con una marca propia y acumulaba más de 30.000 seguidores. "Difícil de creer, gracias por todos los consejos, ayuda, y ánimos. Dios consuele los corazones de sus familiares, los extraño", escribe una seguidora en una de sus publicaciones destacadas. "Querida, siempre seré tu admirador. Que Dios consuele el corazón de tu familia, a la que tanto alabaste. Siento mucho tu prematura partida. Brilla desde el cielo", ha publicado la también "influencer". Aline Brum.
Se definía a ella misma como "Estrategista e Mentora de Social Media", y además de crear contenido también se dedicaba a ayudar a otras mujeres para formarse a destacar en redes sociales. "Esta es la primera consultoría grabada para mujeres que quieren convertirse en sus propias jefas en el mundo digital para alcanzar la libertad financiera", explica en su página web. Consiguió convertirse en una figura reconocible, dejando una huella imborrable en sus seguidores.
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