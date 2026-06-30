Desastre natural
Declarado un incendio forestal en Zaragoza con la UME activada: "Es un foco muy importante"
El Infoar informa que el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y que se encuentra en extinción tras movilizar 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España
A. T. B.
Los bomberos están trabajando en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este martes por la tarde en plena Sierra de Alcubierre, que pertenece al término municipal de Leciñena, en la provincia de Zaragoza. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y, en estos momentos, ya se han movilizado a 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Ejecutivo autonómico y del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.
El alcalde de Leciñena, Andrés Picazo, ha explicado a El Periódico de Aragón que desde el operativo ya le han transmitido que se vayan preparando avituallamientos para esta noche, para lo cual se va habilitar un almacén municipal en el que se dará de cenar a los efectivos que forman parte de la intervención. Sí que ha aclarado que se trata de otro frente diferente al que resultó afectado por otro virulento incendio en el mes de julio de 2019.
El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha instalado a las afueras del campo de fútbol de Leciñena (Zaragoza). Allí, se están reuniendo guardias civiles, voluntarios de Protección Civil y ya ha llegado la vicepresidenta Mar Vaquero, quien atiende a los medios de comunicación a las 19.30 horas. Uno de los voluntarios que ha participado en las primeras labores de extinción ha explicado a este diario que hay “un foco bastante importante”.
“Nos han llamado desde el 112, nos han activado y hemos venido. Es una zona de pinar, monte bajo, cosecha y se está quemando de todo. Hay rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y el aire mañana irá a más. Como no lo podamos perimetrar esta noche…”, ha contado este mismo voluntario.
Ayuda en el incendio de los vecinos de Leciñena (Zaragoza)
En un almacén municipal se ha habilitado un punto de encuentro para todos los vecinos de Leciñena que quieran participar en la preparación del avituallamiento para los efectivos que intervienen en la extinción del incendio. Tres de estas mujeres son Pili, Ludmila y Ana, entre otras muchas. “Hemos preparado unos bocadillos de embutido para la cena, les hemos servido fruta, agua, estamos haciendo café y todo lo que necesiten. Estamos a los que manden. Todos los vecinos se están volcando, los que tienen tractores se han subido a ayudar y otros hemos venido aquí”, han relatado estas mujeres, quienes han recordado que este pasado domingo ya se desató un conato de incendio en la misma zona en la que se ha declarado este martes el actual incendio. “Ya no sabemos si se ha reavivado o si es otro”, han aclarado.
En concreto, los medios desplazados del operativo Infoar del Gobierno de Aragón son una brigada helitransportada de Bailo con helicóptero; además de las de Ejea, Peñalba y Brea, así como un helicóptero de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas. Por parte del Gobierno de España, se han desplazado medios del Ministerio para la Transición Ecológica con dos brigadas helitransportadas y helicópteros de la BRIF de Daroca, así como un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte. Además, participa en la extinción maquinaria pesada bulldozer.
Fuente: El Periódico de Aragón
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