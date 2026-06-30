La Estaca reafirma su "extraordinaria importancia" como poblado romano

La campaña arqueológica estival en La Estaca, en el concejo de Las Regueras, no ha podido empezar con mejor pie. En la primera semana de excavaciones y atendiendo a los estudios geofísicos previos, el equipo liderado por Juan Ramón Muñiz localizó los restos de un edificio desconocido hasta ahora. Ese hallazgo, según la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, es "trascendental" y confirma la "extraordinaria importancia" de un yacimiento que "campaña a campaña" está dejando "resultados muy sorprendentes". En La Estaca, más que una villa, todo parece indicar, según la Consejera, que existió "un gran poblado" romano.

Las investigaciones en torno a La Estaca son, según la titular regional de Cultura, "fundamentales" para profundizar en el pasado romano de Asturias y la intención de la Consejería es garantizar su "estabilidad" y "explorar las vías" para mejorar su dotación, en colaboración con otras administraciones, con el fin de emprender "campañas más ambiciosas". Para ello, explicó el director de la excavación, el arqueólogo Juan Ramón Muñiz, se necesita, sobre todo, más personal para abordar simultáneamente las prospecciones en otras edificaciones, además de concluir la excavación del edificio residencial principal, "muy enterrado, que conserva muchas habitaciones que no se han excavado", con una planta estimada de 700 metros cuadrados, de los que hasta ahora solo se han excavado 120.

Actualmente, trabajan en el yacimiento de Las Regueras cinco arqueólogos -en julio se sumarán dos estudiantes-, dos geólogos dedicados a los estudios geofísicos, otro geólogo más y el equipo de conservación y restauración. Con ellos colaboran profesionales especializados en el estudio de materiales óseos y metales. En total, una veintena de personas.

La Consejera de Cultura, que este lunes se acercó hasta La Estaca junto al director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional con el acervo cultural del área rural, que en el caso de La Estaca se ha concretado en más de 90.000 euros desde la reanudación de las excavaciones en 2018.

Por otra parte, la presentación del museo digital que el Ayuntamiento de Las Regueras dedicará al yacimiento de La Estada es inminente, cuestión de unas semanas, confirmó el concejal de Cultura, Vicente Hérranz. Adoptará la forma de una página web, de libre acceso y vinculada a la del propio Ayuntamiento, que recopilará todos los hallazgos de estos años de excavaciones, una recreación en 3D del asentamiento y diversos contenidos audiovisuales. "Será un paseo por lo que fue La Estaca", avanzó el concejal. Aprovechó también su presencia en La Estaca para anunciar la pronta finalización de las obras de adecuación museográfica en las termas de Valduno, también de época romana.

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La localizada en este inicio de campaña arqueológica en La Estaca -o Andayón, como también se conoce el enclave- es la cuarta edificación documentada. Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz parte de uno de sus muros, fragmentos de morteros y enlucidos y restos de cubierta de teja o tegulae. Todo indica, según Juan Ramón Muñiz, que bajo tierra se conservan restos de un muro de seis metros y de otro de nueve, que delimitarían la construcción. Se desconoce su función. Es poco probable que fuera una cisterna que abasteciera de agua los baños, muy próximos, porque no está ubicada a la altura necesaria. Cabe la posibilidad de que se usará como granero. Los arqueólogos esperan encontrar restos que permitan esclarecer su funcionalidad dentro del complejo.