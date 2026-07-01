Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía y la acusación particular piden 12 años de cárcel para cada una de las exmonjas de Belorado

La religiosas cismáticas serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida

Las exmonjas de Belorado a su llegada al Juzgado de Instrucción número 5, a 4 de mayo de 2026, en Bilbao.

Las exmonjas de Belorado a su llegada al Juzgado de Instrucción número 5, a 4 de mayo de 2026, en Bilbao. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Roberto Bécares

Madrid

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de cárcel para cada una de las siete ex religiosas del monasterio de Belorado por, entre otros asuntos, el "trato denigrante, coacciones y abandono" a las religiosas mayores que vivían con ellas. Las monjas cismáticas se han vuelto a declarar "inocentes" en un comunicado y han resatlado que se enfrentan al procedimiento “con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada”.

La siete ex religiosas, que fueron desahuciadas del convento hace apenas dos meses tras un largo litigio judicial, serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida.

“Lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición. Vivimos este proceso con enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida. Sin embargo, queremos dejar claro que no renunciaremos a aquello en lo que creemos. Seguiremos adelante con la misma determinación que nos ha acompañado hasta ahora”, aseguran las exreligiosas en un comunicado.

"Supone una persecución"

“Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia. Nuestra fortaleza nace de la fe, de la oración y de la esperanza”, dicen las ex monjas, que añaden que lo que están viviendo “supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer. Esa es nuestra vivencia y así queremos expresarla públicamente”.

Noticias relacionadas y más

"A pesar del sufrimiento, no responderemos con odio ni con resentimiento. Continuaremos defendiendo nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación, confiando en que la verdad prevalecerá. Pedimos respeto para nuestra comunidad, para nuestra libertad de conciencia y para el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  3. Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
  4. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  6. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  7. Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto
  8. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión

La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

Multado un conductor con 800 euros, que dio negativo en un control por el gesto que hizo a otros conductores tras arrancar: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado un conductor con 800 euros, que dio negativo en un control por el gesto que hizo a otros conductores tras arrancar: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Del carbón a los fogones: el pozo Espinos de Mieres ya cuenta con una cocina industrial para reforzar "una segunda vida ligada a la cultura, el turismo y la gastronomía"

Del carbón a los fogones: el pozo Espinos de Mieres ya cuenta con una cocina industrial para reforzar "una segunda vida ligada a la cultura, el turismo y la gastronomía"

Las monjas de Belorado, con restaurante en Arrionadas hasta principio año, rechazan la petición de 12 años de cárcel y denuncian una persecución

Las monjas de Belorado, con restaurante en Arrionadas hasta principio año, rechazan la petición de 12 años de cárcel y denuncian una persecución

La playa de Rodiles iza la bandera azul un verano más

La costera del bonito del norte deja 200.000 kilos en Avilés en un mes: "Es pescado de primera calidad, de kilómetro cero"

La costera del bonito del norte deja 200.000 kilos en Avilés en un mes: "Es pescado de primera calidad, de kilómetro cero"

El influencer Denis Díaz, de los "viernes de barro" a "campanero" navideño de San Martín: "Es un divulgador con un estilo espontáneo y auténtico que ha logrado conectar con un público muy amplio"

El influencer Denis Díaz, de los "viernes de barro" a "campanero" navideño de San Martín: "Es un divulgador con un estilo espontáneo y auténtico que ha logrado conectar con un público muy amplio"
Tracking Pixel Contents