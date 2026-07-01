La Fiscalía y la acusación particular piden 12 años de cárcel para cada una de las exmonjas de Belorado

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de cárcel para cada una de las siete ex religiosas del monasterio de Belorado por, entre otros asuntos, el "trato denigrante, coacciones y abandono" a las religiosas mayores que vivían con ellas. Las monjas cismáticas se han vuelto a declarar "inocentes" en un comunicado y han resatlado que se enfrentan al procedimiento “con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada”.

La siete ex religiosas, que fueron desahuciadas del convento hace apenas dos meses tras un largo litigio judicial, serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida.

“Lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición. Vivimos este proceso con enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida. Sin embargo, queremos dejar claro que no renunciaremos a aquello en lo que creemos. Seguiremos adelante con la misma determinación que nos ha acompañado hasta ahora”, aseguran las exreligiosas en un comunicado.

"Supone una persecución"

“Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia. Nuestra fortaleza nace de la fe, de la oración y de la esperanza”, dicen las ex monjas, que añaden que lo que están viviendo “supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer. Esa es nuestra vivencia y así queremos expresarla públicamente”.

"A pesar del sufrimiento, no responderemos con odio ni con resentimiento. Continuaremos defendiendo nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación, confiando en que la verdad prevalecerá. Pedimos respeto para nuestra comunidad, para nuestra libertad de conciencia y para el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo", concluyen.