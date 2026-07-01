Plex, el novio de Aitana, con ella de cumpleaños en Avilés (beso entre bambalinas incluido)

Aitana cantó en Avilés días atrás y celebró de paso sus 27 años. Hubo tarta hecha por un hostelero local y a buen seguro que en la celebración en el camerino su novio Plex le metió un buen bocado. Porque el joven youtuber estuvo en Asturias acompañando a la cantante en un día tan especial. Lo cuenta "Diez Minutos", donde aseguran que hubo beso incluido entre bambalinas. Dos parejas más en portada: Sheila Casas, con su novio Sergio disfrutando de Ibiza; y Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que se fueron a Sicilia, de crucero, a celebrar su aniversario.

“Hola" entrevista a Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. "Revolución Tana" titulan, junto a una frase de la joven: "La vida hay que vivirla de forma apasionada". Hay un pequeño cuadradito para una boda, la de Lady Marina Windsor. Y ya.

En "Lecturas" sale Marta Torné, que ha entrevistado al asturiano Pelayo, el modelo de Oviedo, que confiesa que no se arrepiente de nada. El "hijo" sorpresa de Raffaella Carra que luego resultó ser su heredero da entrevista y Eva Longoria se estrena en Marbella este verano. En grande sale Elsa Pataky, que acaba de cumplir 50 años. Cómo no "espectacular" (da los secretos para estar así).

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Para "Semana" la atención está en la Reina Sofía, que afronta su verano más sola tras perder a su hermana Irene de Gracia o su amiga Tatiana Radzilli. Todos en Zarzuela están muy pendientes de ella, cuenta la revista. Anabel Pantoja se ha ido a la playa en familia y su prima Isa se ha comprado un piso en Jerez de la Frontera..