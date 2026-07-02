Cuore celebra su 20 aniversario con la fiesta más divertida y espléndida del verano

Cuore, el medio digital más divertido de Prensa Ibérica ha celebrado este 1 de julio su esperada Cuore Summer Party, una cita imprescindible del verano para amigos, influencers, celebrities y seguidores en la que, además, ha conmemorado su 20 aniversario de grandes momentazos, salseos y exclusivas.

En esta edición, celebrada en el exclusivo Jimmy’s Restaurant de Madrid, Cuore ha reunido a algunas de las caras más conocidas del panorama social como Maica Benedicto, Claudia Martínez, Gabriela Guillén, Marta López, Noelia Bonilla, Marta Riesco, Manuel Duarte Teresa Bass, Fran Landa, Almudena del Pozo, Kike Calleja, Leticia Requena, Teresa Gareche, Omar Suárez y Alonso Caparrós, entre otros.

Una noche llena de sorpresas, música y buen rollo

El evento cuya temática ha estado totalmente inspirada en los años 2000, la década en la que comenzó la historia de Cuore, ha arrancado fiesta do s con una copa de bienvenida de la mano de Licores del Mono.

Uno de los grandes momentos de la noche ha llegado con las palabras de la directora de Cuore, Araceli Ocaña, que ha compartido con los asistentes la emoción de este aniversario tan simbólico. “Hace 20 años Cuore se convirtió rápidamente en la revista de corazón más divertida y llena de salseos de España. Actualmente, veinte años después, sigue siendo un referente de su generación y de los nuevos lectores que consumen el contenido de manera digital’’ ha explicado. Además, durante su intervención, Araceli Ocaña ha agradecido la presencia de todos los asistentes y marcas patrocinadoras y colaboradoras en este icónico evento y no ha dudado en destacar el papel de Cuore como referente en el mundo del corazón y la cultura pop.

La fiesta ha contado con el periodista, presentador y comunicador con una conexión directa con el universo Cuore, Pablo Polo, como maestro de ceremonias, y con la actuación del DJ Dani del Lío, que representa la evolución del DJ moderno: aquel que no solo pincha música, sino que se convierte en el motor de la fiesta.

Un evento que ha estado repleto de brindis, photocalls, belleza, música, gastronomía, regalos y sorpresas como la celebración del sorteo de Cuore 20 Aniversario by Amazon. La Cuore Summer Party ha culminado con el espectáculo musical del auténtico ‘Furor’ que en los 2000 presentaba Alonso Caparrós y que ha vuelto a conducir en esta ocasión para hacer disfrutar a los presentes de los duelos musicales y los bailes más divertidos.

Marcas participantes: activaciones y recuerdos para toda la vida

La fiesta ha contado con la presencia y participación de SHEIN, en el que los asistentes han podido optar a un cheque regalo canjeable por productos de la marca, y un Magic Mirror, que ha permitido llevarse al instante un recuerdo impreso en formato fotomatón.

Por su parte, Real Techniques ha recreado un auténtico backstage beauty con tocador profesional para elevar el make up a los asistentes, Singularu ha realizado piercings, y la tatuadora María Saura ha dado la oportunidad de tatuarse diseños exclusivos durante el evento y llevarse un recuerdo imborrable de la celebración.

El universo beauty y sensorial también ha estado presente con Cacharel, que ha llevado un carrito de helados inspirado en sus fragancias frescas y veraniegas, y con el photocall inmersivo con neón, las fotografías instantáneas y el juego Glow Ring Toss con premios de maquillaje, de Magic Studio.

La gastronomía ha sido otra de las grandes protagonistas de la fiesta con la propuesta de Amazon a través de Amazon Fresh, que ha planteado la pregunta de verano ‘¿gazpacho o salmorejo?’ en una activación inspirada en la famosa y más replicada “Casita de Bad Bunny”. La reina del aperitivo, la gilda, ha contado con su propio espacio a cargo de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas y Telepizza ha puesto el broche a la celebración con pizzas para compartir de sus variedades más populares.

Como no podría ser de otra forma, la Cuore Summer Party ha contado un año más con Melones Líderes Villaconejos y su icónico carrito de degustación que ha regresado al evento con una refrescante sorpresa ya que, además de sus célebres y dulces melones, este año ha incorporado una estación de sandía fresca.

Pepina Pastel ha sido la encargada del momento más dulce con su mesa y sus pastelitos personalizados para la ocasión, su “cigarrera dulce” itinerante y la tarta oficial del 20 Aniversario de Cuore.

En cuanto a las bebidas, Granini ha presentado una barra propia dedicada a la elaboración de los mocktails sin alcohol más refrescantes de la noche de Mojito y Piña Colada, y la propuesta de coctelería de Ron Barceló y Macaronesian Gin ha protagonizado la barra principal.

Además, Misako ha participado un año más con una de las activaciones más divertidas, Drama o Chisme, una lectura de cartas en clave Cuore, y WeRoad, ha invitado a los asistentes a participar en una ruleta de la fortuna con obsequios como llaveros, postales y códigos de descuento.

Una goodie bag para celebrar

Como no podía faltar en la Cuore Summer Party, todos los asistentes se han llevado a casa una goodie bag especial del 20 aniversario, diseñada por Misako, y una selección de regalos pensados para seguir celebrando el verano:

Brochas de Real Techniques.

Cheques de SHEIN.

Tarjetas de descuento de Amazon Fresh.

Botellas de Licordel Mono de Limón.

de Limón. Bolsos de Misako .

. Brumas de Cacharel.

Pendientes y anillos de Banoffee BCN .

. Gel corporal iluminador de La Chinata.

Bifase desenredante UV de Salerm.

Miniaturas de Ron Barceló y Macaronesia Gin.

y Liquid eyeshadow de Magic Studio .

. Sérum hidratante y retexturizante goji néctar de Umoa cosmetics.

Leche hidratante facial Glow de Byphasse.

Productos de sabores de Kombucha Republic.

Bálsamo labial de sandía de Carmex.

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La Cuore Summer Party ha dado la bienvenida un año más al verano de la forma más espectacular y ha demostrado que, veinte años después de su nacimiento, Cuore sigue celebrando el corazón desde la diversión, la complicidad, e