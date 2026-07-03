La última lección de Fina García, la maestra de 27 años que está en cuidados paliativos por un cáncer: "Me voy de este mundo feliz y en calma"

Fina García es sevillana y maestra de Inglés. Tiene tan solo 27 años. Y... se despide de este mundo siendo "feliz" y "en calma". El cáncer le ha ganado la batalla. Está en cuidados paliativos. Pero antes de "subir a lo espiritual, con Dios, con la energía", ha querido dar su última lección. Una lección humana y de vida.

Es imposible contener las lágrimas durante los minutos que Fina García mira a la cámara de su móvil, sentada en la terraza de su piso y haciendo un gran esfuerzo por contener las lágrimas. Habla para todos con el objetivo, dice, de "dejar huella".

"Me llamo Fina García y estoy en cuidados paliativos, después de haber estado cuatro años luchando contra el cáncer. Y como dijo Elena Huelva: 'Mis ganas ganan', pero esta vez el cáncer ha vuelto a ganar la batalla", empieza diciendo. "Y no sé... Siento que tengo que pasarme por aquí para despedirme, porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida: prepararme para la vida siguiente y poder despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal y subir a lo espiritual, con Dios, con la energía, con lo que cada uno crea", continúa.

Qué es la felicidad

La joven hace pausas y silencios. "Me han preguntado qué es para mí la felicidad. Y para mí la felicidad no es algo genérico. No es algo que todo el mundo tengamos por igual. Es algo que cada uno tiene dentro. Y lo he dicho: es cuando no te estás dando cuenta que estás viviendo las cosas. Te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas".

Dejar huella

Fina acompaña sus palabras de vídeos y fotos de su vida. Con familia y con amigos. También de su batalla en los hospitales, con un hilo de música de una de las canciones de Bad Bunny. "Son recuerdos de mi vida, de todo lo que he disfrutado. Porque tienes que disfrutar de tus cosas, de lo que a tí te haga feliz en cada momento y eso va a cambiar porque somos seres de trasnformación. Pero esa es la magia de la vida. Y sobre todo dejar huella y no tener miedo a decir nada. Hay que decirle todo. Con amor. Y con respeto. Porque eso es la vida: disfrutar, amor y respeto. Y yo esa misión en la vida la he cumplido. Y tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello".

Fina García acaba llorando. Pero no de tristeza, sino de felicidad. "Fina García se va de este mundo feliz a sus 27 años de vida. Os quiero muchísimo a todos los que habéis estado en mi vida. Y a los que no y a los que os haya llegado este mensaje, espero que os deje huella", concluye. Y huella ya ha dejado.