Protección Civil insta a la población a vestir con ropa blanca: adiós a las camisetas negras y a los vaqueros

España entera se achicharrará de calor entre este domingo y mañana, lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alertas por temperaturas extremas en prácticamente todo el país. La segunda ola de calor del verano disparará los termómetros hasta los 42 grados sino más, ya que la realidad en estos casos suele superar a las previsiones. Este sábado, el mercurio ya llegó hasta los 43,5 en Badajoz. Y lo peor está por llegar en las próximas horas.

Ante ello, Protección Civil de España ha lanzado una serie de avisos. Piden a la población limitar las horas de exposición al sol, evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día, tomar comida ligera y de forma regular, estar pendientes de las personas mayores y bajo ningún concepto dejar a niños, mascotas o personas mayores dentro del coche. También piden que estos días vistamos con ropa adecuada y de "colores claros". Debemos dejar en el armario vaqueros, pantalones demasiado apretados o camisetas de color negro.

La explicación científica

Esto es así porque, como explican los expertos, usar ropa de colores claros es mejor cuando hace calor porque reflectan la luz solar en lugar de absorberla. La ropa blanca y los tonos pastel absorben mucha menos radiación térmica, ayudando a mantener tu cuerpo a una temperatura más baja. En plena ola de calor, es el momento también de usar ropa holgada y transpirable.

Una dana

Así explica la AEMET cómo se formó esta segunda ola de calor del verano: "En los próximos días se espera la instauración de una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, dando lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5, y durante buena parte de la próxima semana, especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y depresiones del interior peninsular".

"Merece la pena mencionar el importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia durante el fin de semana, y en el Cantábrico oriental el domingo y el lunes, que, aunque con una menor extensión temporal, serán muy significativos. Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y valle del Ebro. El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dadas las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y de rachas fuertes a partir del lunes, a lo que se une el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado. Existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana", añaden.