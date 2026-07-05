Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de julio de 2026 es: 6, 13, 27, 30 y 32, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia