Una donación de 9.000 libros, una de las mayores en los últimos lustros, reforzará el catálogo de las bibliotecas de los colegios públicos asturianos

Unos 9.000 libros de literatura infantil y juvenil, valorados en alrededor de 135.000 euros, llegarán a partir del mes de septiembre a cerca de 90 colegios públicos asturianos gracias a una iniciativa impulsada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), la editorial pública mexicana que dirige el escritor y director de la Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II, en colaboración con la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias. Esta donación, una de las mayores realizadas a la red pública de bibliotecas escolares del Principado en los últimos lustros, según sus promotores, permitirá reforzar los fondos de las bibliotecas escolares con lotes de aproximadamente un centenar de títulos.

La iniciativa ha sido presentada este lunes en la sede de CCOO de Asturias por Paco Ignacio Taibo II; el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, y el narrador oral ovetense David Acera, coordinador de la recepción y distribución de los ejemplares.

Acera explicó que el origen del proyecto se remonta a una conversación mantenida con Taibo II durante una pasada edición de la Semana Negra. En aquel encuentro, el director del Fondo de Cultura Económica le explicó que la entidad iba a modificar su modelo de distribución. Ese cambio dejaba fuera del circuito comercial miles de ejemplares nuevos de literatura infantil que, pese a su calidad, ya no iban a ponerse a la venta.

"Pensé en la posibilidad de que esos libros pudieran llegar a la red de bibliotecas escolares", contó Acera. A partir de esa idea comenzó a tomar forma una operación logística que encontró el respaldo de la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias, que asumió los costes del transporte desde Madrid y el almacenamiento de los ejemplares hasta su distribución entre los centros educativos. “En Asturias fue muy fácil gracias a la implicación de CCOO y de decenas de maestros. Lo hacemos con gusto, solo necesitábamos encontrar a alguien que se encargase de la logística, que no es cosa menor”, añadió Taibo II, quien señala que varias instituciones rechazaron el ofrecimiento por “trabas burocráticas”.

De los lotes de libros se encargó Rosa Piquín y su grupo de maestras jubiladas, desde el colegio público Veneranda Manzano de Oviedo. El objetivo fue confeccionar lotes equilibrados, dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria, con algunos de los mejores títulos del catálogo infantil del Fondo de Cultura Económica. En total se repartirán alrededor de 9.000 ejemplares organizados en lotes de aproximadamente cien libros cada uno. Los centros interesados podrán ponerse en contacto con la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias para solicitar uno de estos lotes.

La donación forma parte de la política de fomento de la lectura que el Fondo de Cultura Económica lleva a cabo en México y otros países hispanohablantes, donde cuentan con una red de 24.000 clubes de lectura que se mantienen gracias a estas aportaciones. La cifra de libros donados solo en el país mexicano por parte de la editorial pública asciende al millón de ejemplares por año.

Taibo II aprovechó la ocasión para defender la importancia de la lectura en la educación de los más jóvenes. “Los niños tienen una curiosidad natural por la lectura. Si estimulas esa curiosidad creas niños lectores, que serán futuros adolescentes lectores y, posteriormente, adultos lectores, porque una vez que te enganchas ya nada te desengancha. Así me ocurrió a mí y llevo casi 80 años leyendo”, explicó.

Para Acera, el alcance del proyecto trasciende el valor económico de la donación. "Es la principal aportación directa al sistema público de bibliotecas escolares de los últimos lustros", afirma. También destacó el carácter colaborativo de la iniciativa, en la que participan una institución pública internacional, una organización sindical y profesionales del ámbito educativo. "Es un ejemplo de colaboración público-comunitaria", subrayó.

Noticias relacionadas

Acera aprovechó para reivindicar el papel de las bibliotecas escolares como espacios esenciales para la educación. "La biblioteca es el corazón del centro escolar y la puerta de entrada de la comunidad", manifestó y expresó su deseo de que Asturias recupere el liderazgo que llegó a ejercer en este ámbito: "Nos gustaría que Asturias volviera a ser la comunidad autónoma más importante en la gestión de las bibliotecas escolares, con programas pioneros que luego imitaron otras comunidades y que situaron al Principado a la cabeza del sistema bibliotecario escolar español".