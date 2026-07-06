INCENDIO EN MADRID
Una gran humareda en la Universidad Complutense de Madrid dispara las alertas en redes: "Arde la facultad de Derecho"
La Universidad Complutense de Madrid es escenario de una gran humareda que ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales, sin confirmación oficial de daños
Paula Correa
Una gran humareda en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid ha generado este jueves numerosas alertas en redes sociales, donde varios usuarios han difundido imágenes y mensajes en los que aseguran que "arde la facultad de Derecho". Por el momento, sin embargo, falta confirmación oficial sobre el origen del fuego, el edificio afectado y la existencia de posibles daños personales o materiales.
La información está pendiente de ampliación a la espera de que los servicios de emergencia o fuentes oficiales concreten qué ha ocurrido en la zona universitaria. Las primeras publicaciones apuntan a una columna de humo visible desde distintos puntos del campus, aunque todavía no se ha precisado si el incendio afecta directamente a instalaciones universitarias o a algún punto próximo.
El suceso se produce en un contexto de varios incendios registrados en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Este domingo, un total de ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron en la extinción de un incendio declarado en el exterior de una nave de reciclaje situada en la calle Cañada de los Pajarillos, en Loeches.
Además, un incendio declarado el viernes pasado en una nave de la calle Severo Ochoa, en Leganés, movilizó a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El fuego afectó a un almacén y tienda de un bazar y desplegó a 15 dotaciones de bomberos.
Fuente: El Periódico de España
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia