Datos oficiales
El segundo día de la ola de calor deja máximas por encima de los 43 grados antes del gran estallido de temperaturas previsto a partir del martes
Los termómetros ya superan los 40 grados en decenas de municipios españoles mientras se prevé una subida aún más acusada de las temperaturas en las próximas 48 horas
Valentina Raffio
Este lunes, en el segundo día de la ola de calor que atraviesa España, decenas de localidades españolas han superado los 40 grados y en algunas incluso se ha sobrepasado la barrera de los 43 grados en vísperas del gran estallido de las temperaturas previsto a partir de este martes. Los expertos afirman que, tras arrancar la semana con estos valores, los termómetros vivirán una subida aún más marcada de las temperaturas hasta alcanzar valores de récord entre el martes y el miércoles por la tarde. Para entonces ya se han activado avisos de nivel rojo en Catalunya, Aragón y puntos de la Comunitat Valenciana ante el peligro que suponen las altas temperaturas tanto para la salud como para el medio ambiente y que, entre otras, incrementen aún más el riesgo de incendios en la región.
Según apuntan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cifra más alta de este lunes se ha registrado en el municipio de Serradilla, en Cáceres, donde se han alcanzado los 43,5 grados. También destacan los 42,6 grados de Candeleda, en Ávila, y los 42,2 de Torrecilla de los Ángeles, en Cáceres, y El Granado, en Huelva. En Catalunya, Meteocat afirma que el valor más alto observado este lunes son los 41,9 grados de Vinebre y los más de 40 registrados en Artés, Gimenells, Lleisa, Seròs, Pantà de Riba-Roja, Torroja del Priorat y Ascó. En Barcelona se han rozado los 34 grados, mientras que en Madrid se han superado los 38 en vísperas de un martes en el que, si los pronósticos se confirman, subirán aún más las temperaturas.
Evolución del calor
Los modelos apuntan a que este episodio, derivado de la llegada de una masa de aire extremadamente cálido sobre la Península Ibérica, y que en los próximos días también se extenderá por gran parte de Europa, dejará una semana de temperaturas más que extremas en España. Según apuntan algunos expertos, en algunos casos podrían registrarse temperaturas incluso superiores a las de la última ola de calor, que destacó como una de las más intensas jamás registradas en un mes de junio, y hasta rozar varios récords absolutos de temperatura para un mes de julio. Todo apunta a que, además, este episodio será más largo que el anterior y se alargará durante al menos cinco días aunque, tal y como recuerdan los expertos, aún hay mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación y cabe la posibilidad de que el episodio prosiga aún más.
Por el momento, los pronósticos más actualizados sugieren que la ola de calor cogerá intensidad entre el martes y el miércoles, cuando hay activados avisos de nivel rojo en varias comunidades, incluida Catalunya, Aragón y la Comunitat Valenciana, y dejará temperaturas extremas hasta como mínimo el jueves. Después, con un poco de suerte, a partir del viernes podría producirse la llegada de una masa de aire del atlántico que podría desplazar a su predecesora y provocar una bajada de los termómetros. Aunque para eso, afirman los expertos, habrá que prestar atención a los modelos para entender cómo evoluciona este segundo gran estallido de calor del verano.
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Fuente: El Periódico
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