Fuego en Soneja
El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Castellón
Las altas temperaturas y la sequedad extrema, agravadas por la falta de precipitaciones en junio, complican la extinción de las llamas
Sara García / Lluís Pérez / Laura Florentino / Laura Ballester
El incendio forestal declarado el domingo en Soneja (Castellón) mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución "negativa" del fuego. A última hora de la noche, las llamas seguían descontroladas y, pese a los esfuerzos del efectivo desplegado, el fuego entró en el Parque Natural de la sierra de Espadán, aunque en una superficie "pequeña" según el presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien compareció a primera hora de la noche. Por el momento, se desconoce el origen del fuego originado que calcinó 150 hectáreas al cierre de la edición. A primera hora de la mañana va a reactivarse el trabajo de los medios aéreos para intentar sofocar las llamas.
Las llamas se originaron entre los términos municipales de Azuébar y Soneja, en la comarca del Alto Palancia, concretamente en la partida de Almarós. Las rachas de viento desplazaron las llamas hacia Azuébar, obligando a desalojar a los más de 500 vecinos a la Casa de Cultura del municipio sonejero. Ante la imposibilidad de regresar anoche a sus casas, un grupo de 70 aproximadamente fueron llevados al Seminario de Segorbe.
"Índices de ignición muy altos"
La evolución negativa de este incendio se explica, en parte, porque se han alcanzado las peores condiciones posibles climatológicas. La Aemet alertaba de que las "condiciones meteorológicas son muy adversas" porque hay "índices de ignición muy altos debido al anómalo calor y la gran sequedad de masas de aire" de las últimas semanas. Además, se da la circunstancia de que los últimos dos meses han sido muy secos en la Comunidad Valenciana, sin "apenas precipitaciones". Llovió mucho en marzo y a inicios de mayo, pero junio fue un mes "muy seco", el más seco desde 2019 y el tercero del siglo con "un déficit de precipitación del 77 %". De hecho, este domingo, Levante-EMV advertía de estas dos circunstancias, principalmente del aumento de la masa forestal. Preocupa su evolución, además, porque este lunes comienza una ola de calor de tres días de duración que dejará máximas de 44 grados y el primer aviso rojo por calor extremos. El riesgo de incendios forestales para hoy es máximo.
"Es difícil hacer un pronóstico de la evolución de las llamas"
La gravedad del incendio la ofreció sin decirlo el presidente, Juanfran Pérez Llorca, que llevó al centro de mando operativo a última hora de la tarde, al no atreverse a hacer ninguna predicción sobre la evolución de las llamas: "Es difícil hacer un pronóstico de la evolución de las llamas", esgrimió. Los efectivos han trabajado durante toda la noche para poder perimetrar las llamas aprovechando la bajada de la temperatura y el aumento de la humedad, pero preocupa lo que pueda ocurrir a partir de este lunes cuando vuelva el calor y se reactive el viento.
“Hemos visto el humo y enseguida las llamas"
Quien sí intuía que el desalojo era cuestión de tiempo fueUna vecina Gema Macián. “Hemos visto el humo, enseguida las llamas y ya pensábamos que nos desalojarían, se veía muy cerca y venía para nosotros”, recuerda. La vecina señala que no es la primera vez que el municipio vive una situación similar. “La última vez así tan grande fue en 2020”, apunta.
"Más bomberos y menos toreros"
Mientras esperan poder regresar, los vecinos confían en el trabajo de los equipos de extinción. “Esperemos que lo apaguen cuanto antes los efectivos y podamos volver a nuestras casas. Queremos que no le pase nada a nadie ni a ningún bombero y podamos volver cuanto antes a casa”, señala Gema, quien también reclama una mayor gestión preventiva de los montes y más recursos para el medio rural: “Hay que cuidar más los montes en invierno para que no pase esto en verano, más políticas sociales que ayuden a la gente rural de verdad, más bomberos y menos toreros”.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia