TRANSPORTE
La caída de un rayo sobre un Alvia provoca retrasos en varios trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, y obliga a detener alguno de ellos
La descarga eléctrica se produjo en el pantógrafo de un convoy de la línea Pamplona-Madrid que llegó a detener en mitad del trayecto al tren que le precedía y que se dirigía a Delicias desde Atocha
David López
La fatalidad se ha cebado este martes con la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza. La caída de un rayo sobre un tren Alvia que cubría la línea Pamplona-Madrid ha provocado afecciones a varios convoyes de AVE y de Iryo durante la tarde de este martes. Sin que se hayan registrado daños personales, y aparte del susto para los viajeros del Alvia afectado, la reacción en cadena producida en la línea de alta velocidad se ha traducido en retrasos en todas las circulaciones que iban a pasar después por la zona de la descarga. En torno a 20 minutos de demora media, que se vivió con especial intensidad en los primeros minutos de la incidencia.
Uno de ellos, un AVE con al menos 200 viajeros a bordo, se ha llegado a detener en la vía a la espera de recibir novedades sobre lo que estaba pasando con el Alvia al que le había alcanzado un rayo. Según las fuentes oficiales de Renfe, la incidencia ha consistido en esa descarga eléctrica provocada por un rayo sobre el pantógrafo del Alvia afectado, que ha quedado dañado en la infraestructura. Además, también ha resultado afectada la catenaria, que ha habido que reparar por parte de los equipos del gestor ferroviario, Adif, mientras las circulaciones posteriores seguían a la espera.
Al final, se ha traducido en retrasos en todos los convoyes posteriores pero los trenes han vuelto a circular en cuanto ha sido posible, han remarcado desde Renfe, que ya desde el primer momento también ha informado de los daños sufridos en los "equipos de traccion a bordo" cuando daban cuenta de que un AVE, número 3183, se encontraba "detenido" en la vía en los primeros momentos de la incidencia. "Estamos trabajando para poder solventar la incidencia a la mayor brevedad posible. Por favor, sigue las indicaciones de nuestro personal y megafonia del tren. Gracias por tu comprension", explicaba a los viajeros.
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Fuente: El Periódico de Aragón
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