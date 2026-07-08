Las distintas bodas de Nieves, Taylor y Marieta: de París a Madrid pasando por Nueva York

Nieves Álvarez se ha casado con Bill Saad en París. Aunque más que una boda lo suyo pareció un desfile de moda con el despliegue de la elegancia de la modelo, que eligió un diseño algo llamativo, de esos que hay que darse la vuelta a mirar: blanco roto, con guantes, capucha, un llamativo cinturón… Saad, a su lado, parecía otro complemento más. Todo sale en “Hola”, donde también cuentan los planes estivales de Leonor y Sofía de Borbón, las hijas de los Reyes.

También se ha casado Taylor Swift, toda de blanco como su ya marido Travis, en Nueva York. Ellos fueron más discretos en vestuario, pero no en logística: 1.000 invitados, la recreación de un bosque mágico… Todos los detalles están en “Lecturas”, donde también llevan a portada a Eva González en una escapada playera y a Penélope Cruz y Rosalía, juntas y divertidas viendo el partido de España contra Austria.

Hay más bodas en el quiosco rosa. “Semana” lleva la de Suso y Marieta, exconcursantes de “Supervivientes” y que tuvieron de invitados a muchos famosos de Mediaset. Jules Janeiro no es de esos jóvenes con problemas para la adquisición de vivienda. Ella se ha comprado un pisazo en Madrid por 635.000 euros y la revista cuenta los detalles. En portada también la escapada player de Eva González.

Noticias relacionadas

En “Diez Minutos” se van a Candeleda (Ávila), donde veranean Nuria Roca y Juan del Val, ya que allí se han comprado una casa. Hay foto de ambos en una poza, tomando el sol y bañándose en las frías aguas de los ríos de la sierra de Gredos. Foto también para Eva González y para Nuria Fergó, que tiene nuevo novio, Claudio.