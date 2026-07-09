Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 9 de julio de 2026

Oviedo

Un acercamiento a la figura de Maruja Mallo

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas una presentación literaria en la que la escritora avilesina Yolanda Pardo hablará sobre su biografía novelada dedicada a la pintora Maruja Mallo. La autora estará acompañada por Sara Montoya en un encuentro que acercará al público la trayectoria vital y artística de una de las grandes figuras de la vanguardia española. Basado en una rigurosa documentación, el libro reivindica a una artista libre y transgresora que desafió las convenciones sociales, culturales y estéticas de su tiempo, revelando además aspectos poco conocidos de su vida y su personalidad.

El Primer Peregrino

La plaza de la Catedral acoge el inicio de El Primer Peregrino, una propuesta que combina historia, tradición y cultura en torno al Camino de Santiago. Entre las 17.00 y las 20.00 horas permanecerá abierto el mercado temático, mientras que a las 19.00 horas el grupo «Cancios de Chigre. Un de Grao» ofrecerá una actuación de música tradicional. La programación se completa a las 18.00 horas con el acto inaugural en el Museo de Bellas Artes, donde tendrá lugar la presentación oficial del evento.

Cuentacuentos con títeres

El ciclo «Jueves de cuento» continúa su programación estival con «La casa encantada», un espectáculo de narración a cargo de Bailadera de Títeres. La actividad se celebrará el 9 de julio en la finca de El Cortijo, dentro de la iniciativa «En verano, las Bibliotecas salen a la calle», que lleva la animación a la lectura a distintos espacios al aire libre de la ciudad. En caso de lluvia, la sesión se trasladará a la Biblioteca de La Corredoria.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Semana Negra

A las 17.00 horas abre el recinto de la Semana Negra en el entorno de la playa del Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», en la carpa Expo-Cómic y las fotografías de Victoria Iglesaias en la carpa del Encuentro. Además, en esta última carpa se sucederán las siguientes actividades: Mesa redonda sobre «El mal en buena compañía», con Claudia Piñeiro, Rosa Montero y Berna González Harbour (18.00 horas);_presentaciones de «Mañana matarán a Daniel», de Aroa Moreno Durán (19.00 horas), y «El agente suizo», de Enrique Faes Díaz (19.30); entrega del Premio Domingo Villar-Semana Negra: una charla con Lorenzo Silva. Con Javier Sánchez Zapatero y Lorenzo R. Garrido (20.00); y presentaciones de «Ciudadano Riego», de Tito Montero (21.00) y «El reino de los hombres sin amor», de Alfonso Mateo-Sagasta (21.30). A las 22.30 sonará la música de Litus & Pablo Novoa. En el Espacio A Quemarropa, a las 17.00 horas tendrá lugar la mesa redonda sobre el Plan de Juventud del Ayuntamiento de Gijón, diálogo entre colectivos juveniles de la ciudad, con Carlos Llaca Vallina, Yurena Sabio, Rui Pinto y Ariadna Moneo. A las 18.00 horas será la mesa redonda titulada «Salir de la ciudad» con Marta del Riego Anta, Óscar Reboiras y Luis Artigue. Modera Arantza Margolles. Seguirán las presentaciones de «Aprieta», de Felipe de Luis Manero (19.00), «Gallos de poca casta», de Gloria Trinidad (19.30), «La chica muerta favorita de todos», de Beatriz García Guirado; «Ava», de Mabel Lozano (20.30); «Salvate vos», de Juan Carrá, con Sandra F. Lombardía. (21.00) y «Cobre en la sangre», de Lorenzo Lunar (21.30). En la carpa de la Palabra, a las 17.00 horas tendrá lugar una charla sobre la EMA y el PERTE del agua, con Jesús Martínez Salvador, Vidal Gago, Fernando Alonso y Covadonga Pérez; a las 18.00 horas se presenta «La Capitana», de Susana Martín Gijón; a las 18.30. «Las leyes de la caza», de Pilar Fraile; a las 19.00 mesa redonda sobre «Violencia sexual y digital: políticas contra el machismo que navega», con Mabel Lozano y Gimena Llamedo y moderando Adriana Lastra; a las 20:00. Transgresoras, con Natalia Ginzburg; a las 20.30. «Amada Carlota», de Marta Robles; a las 21.00 presentación de «Fosca», y a las 21.30 presentación de «El caso Salgueiro», de Óscar Reboiras.

Villa Romana de Veranes

La Villa Romana de Veranes ofrece hoy una visita guiada al yacimiento, con desplazamiento desde Gijón en autobús lanzadera, dentro del programa de «Verano a la Romana» programado por los Museos Arqueológicos de Gijón. Será de 17.00 a 19.30 horas, y el punto de encuentro es la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, en el local social del Ateneo Obrero (2ª planta de la Escuela de Comercio) tendrá lugar una charla divulgativa sobre el eclipse total de sol. Será impartida por José Santiago Izquierdo, presidente de la Sociedad Astronómica Omega, que estará acompañado de José Santiago Gándara, vicepresidente y director del Observatorio Monte Deva. La entrada es libre.

Ye-yé 2026

En el hall de la 2ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hasta el 26 de julio y dentro de la programación de este año del Ye-yé Gijón, se puede contemplar la exposición de la ilustradora Golden Daze. Nacida en Guatemala y con muchos trabajos en Reino Unido, su obra está profundamente inspirada en el arte psicodélico de los años 60, reinterpretado desde una visión contemporánea.

Avilés

Bienal en Ferrera

La I Bienal Climática propone en el parque de Ferrera el diálogo «El futuro de la industria», con autoridades y representantes empresariales, de 11.00 a 13.00 horas. Por la tarde, de 17.30 a 19.00 horas, habrá una conversación sobre mujer, talento e industria.

Inglés en Fuero

La terraza del edificio Fuero acoge de 17.00 a 18.00 horas una sesión de «Let’s talk», una actividad para practicar inglés cantando, jugando y divirtiéndose. No es necesario tener nivel previo y se puede asistir cualquiera de los jueves programados.

Mural juvenil

El patio del edificio Fuero acoge de 10.00 a 14.00 horas la actividad de arte comunitario «El Muro», dirigida a adolescentes de 12 a 16 años, que crearán un mural colectivo para reflejar su identidad y valores.

Música en la calle

El clarinetista Nicolás Santander protagoniza una nueva cita del Veranín de ART Street 2026. El concierto será a las 20.00 horas en la calle Palacio Valdés, con un repertorio abierto a distintos estilos musicales y a la cultura sonora de América.

Paseos por la ría

El puerto deportivo ofrece paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Los viajes con visita al Espacio PORTUS salen a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas.

Patios abiertos

Los colegios El Quirinal y Versalles abren sus patios de 15.30 a 21.30 horas para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y la convivencia vecinal. La iniciativa funciona de lunes a viernes no festivos durante los meses de julio y agosto.

Caminata saludable

El Centro de Mayores de Las Meanas organiza una caminata saludable abierta a todo el mundo. La salida será a las 10.30 horas y el recorrido previsto discurre por la senda de Perlora a Xivares.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Jornadas sobre incendios forestales

El campus de Mieres alberga, de 17.30 a 19.30 horas, unas jornadas abiertas al público sobre «Sensibilización, prevención y autoprotección frente a incendios forestales en la interfaz urbano-forestal». Organiza el Servicio de Emergencias del Principado.

Fiestas de Sotrondio

Sotrondio está en fiestas. Hoy habrá un parque acuático «para todas las edades» de 11.30 a 15.00 horas, en el patio del colegio Rey Aurelio. Por la tarde, desde las 18.00 horas, será la maratón de parchís.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 ­horas.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge, hasta el 16 de julio, la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao «Victoria» al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

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El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.