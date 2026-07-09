Los décimos de la Lotería Navidad 2026 ya están a la venta en toda España

Los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya están disponibles en todos los puntos de venta del país, y para promocionarlos este año Loterías ha echado mano de la solidaridad y el espíritu de compartir a través de una pregunta: '¿Y tú qué harías con todo esto?'. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha dado un año más este jueves el pistoletazo de salida al sorteo "que es parte de la Navidad" y a su campaña de verano, que es toda una tradición para los españoles y buena parte de los extranjeros que pasan las vacaciones en el país.

En este periodo estival se vende el 10% de los décimos, de ahí la importancia de esta campaña, que sigue el famoso eslogan '¿Y si cae aquí?' y que ha sido creada por la agencia Proximitiy Madrid, autora de los últimos dos anuncios de la lotería de Navidad, con un presupuesto de 373.000 euros, 8.000 euros más que el año pasado.

Los vendedores de lotería reclaman cambios

Los representantes de las asociaciones que agrupan a las administraciones de lotería se han concentrado este jueves frente a la sede de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) para reclamar una revisión de las condiciones y modelo de venta del sector. Así lo han manifestado los representantes de las tres organizaciones, Defensa Digital (Dedit), Loteros en la Lucha (LELL) y Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal), que están preocupados por la congelación de las comisiones y la ausencia de regulación de venta online de décimos. "Estamos viviendo una devaluación del producto constante desde el año 2002. Mientras sube el alquiler, el IPC y los costes medios de suministros, vivimos en un entorno de precios congelados desde el 2002", ha declarado a medios el presidente de Dedit, Jon Urkiola.

Ante la congelación de los precios y los premios que, como apunta Urkiola, continúan siendo los mismos desde hace 24 años, las reclamaciones de los loteros se centran también en sus comisiones, que suponen un 4,5 % en el caso de la lotería de Navidad, un porcentaje inferior al 6 % que obtienen por el resto de sorteos de Lotería Nacional que suceden durante todo el año.

Urkiola ha afirmado que, de haberse ajustado el precio del décimo de Navidad al crecimiento del IPC, el coste de la serie sería actualmente de 340 euros y el premio oscilaría en los 7 u 8 millones de euros a la serie, pero que ese precio no es su objetivo.

La campaña publicitaria

La campaña para promocionar la Lotería de Navidad de este año está confeccionada por dos spots televisivos, que han sido rodados en la isla de Palma de Mallorca, el primero de ellos en el mercado de Santa Catalina y el segundo en el municipio de Santanyí.

Los protagonistas de ambos spots se preguntan lo mismo: "¿Y tú qué harías con todo esto?". La mujer del mercado de Santa Catalina compartiría ese dinero con el hijo del dueño del bar de su infancia que tuvo que cerrar, mientras el hombre en Santanyí no lo usaría para cambiar el entorno natural en el que siempre ha querido vivir, sino que se centraría en conservarlo sin inversión económica.

Aunque las respuestas sean completamente diferentes entre ambos protagonistas, el mensaje continúa siendo el mismo: "los mejores sueños son los que se comparten", sean con otros, o con la propia naturaleza que rodea a la sociedad. "Compartir es uno de los valores que tiene la lotería. La sociedad española es solidaria, es una sociedad generosa y que cuando tenemos una catástrofe nos unimos", ha expuesto Huerta.

Hay otras situaciones que han querido trasladar exclusivamente a los spots de radio relacionados con escenas que nos recuerdan al verano: estar en la playa, la montaña, el pueblo, las fiestas, las orquestas, preparar la maleta con ilusión y capturar todos esos momentos con fotografías, con el mismo mensaje de "en verano es tiempo de soñar".

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Las cuentas del sorteo

El sorteo de este año contará con dos novedades. En primer lugar, todas las bolas del bombo han sido renovadas, tanto de los premios como de los números. Por otro lado, se han aumentado el número de series repartidas, que serán 205 series frente a las 198 del año anterior. Así pues, se repartirán un total de 205 millones de décimos, superando por primera vez el número de los 200 millones de décimos. Este año el décimo está ilustrado con la tabla central del tríptico 'La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo', obra del Maestro de las Medias Figuras y que pertenece al catálogo del Museo del Prado -lo cual ya es tradición en el sorteo-; una pintura de escuela flamenca pintada al óleo que destaca por sus tonos ocres y rojizos.

Los premios El montante final ascenderá a 4.100 millones de euros, de los que se repartirá un 70 % en premios, por tanto 2.870 millones. Las cifras de los principales premios se repiten un año más: El Gordo: 4.000.000 euros a la serie Segundo Premio: 1.250.000 euros a la serie Tercer Premio: 500.000 euros a la serie 2 Cuartos Premios: 200.000 euros a la serie 8 Quintos Premios: 60.000 euros a la serie 1794 Premios, la pedrea:1.000 euros a la serie Lo que se cobrará por cada décimo El Gordo: 400.000 euros por décimo. Segundo Premio: 125.000 euros por décimo. Tercer Premio: 50.000 euros por décimo. Cuarto Premio: 20.000 euros por décimo. Quinto Premio: 6.000 euros por décimo. Pedrea y reintegros: 100 euros por décimo.

Fuente: El Periódico