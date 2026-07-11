Tragedia Almería
El incendio de Los Gallardos (Almería) no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable
Félix Bolaños para los medios: "El fuego no ha avanzado, más bien somos nosotros los que estamos ganando terreno"
EFE
El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.
Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este sábado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo. En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.
Esta contención del fuego, que ha permitido no sumar más hectáreas calcinadas, ha sido posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día. En este sentido, las previsiones apuntan a que se mantendrá una buena climatología durante la noche, tanto en rachas de viento como en niveles de humedad, un escenario que facilitará el ataque directo para intentar controlar definitivamente la emergencia.
Fuente: El Periódico
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado: ideal para disfrutar del verano
- Desmantelado un grupo criminal que actuaba en aparcamientos de supermercados por toda España, incluido uno de Arriondas